"تحولت إلى روبوت".. نجل محمد ثروت يكشف تفاصيل مرضه النادر

استضافت الإعلامية مني الشاذلي، ببرنامجها “معكم” والمذاع بقناة On E المخرج الشاب أحمد محمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، والذي تعرض لوعكة صحية طارئة إثر تعرضه لإرهاق شديد أثناء العمل، مما اضطر نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وتبين أن أحمد محمد ثروت مصاب بمرض مناعي نادر يسمى “متلازمة ميلر فيشر”، وهو اضطراب يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للأعصاب وتسبب مشاكل في حركات العين والوجه والتنسيق والتوازن.

وتناول المخرج أحمد ثروت، تفاصيل مرضه، قائلًا: "تحولت إلى روبوت بسبب المرض النادر"، حيث أكد أنه كان بصحة جيدة، حتى تعرض لسعال مصحوب بدماء، الأمر الذي جعله يترك عمله ويذهب للمنزل من أجل الراحة، قائلًا: "كنت في شغل وخلصت شغلي ولقيت نفسي كحيت دم".

وأضاف ثروت، أن مع الوقت ضعفت قوته بشكل كبير وغريب في نفس الوقت، حيث أكد أن المرض سيطر عليه في أقل من نصف ساعة.

وأوضح أن التشخيص في البداية كان اشتباه في جلطة بأحد شرايين القلب، ولكن مع التطور الكبير في الأعراض والتي تمثلت في شلل باليد اليسري، وغلق تام بالعين، تأكد الأطباء انهم أمام مرض نادر وفريد من نوعه.