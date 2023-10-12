مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-10-2023 الرسمية والودية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الدولية والقارية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة منتخب مصر ضد زامبيا الودية في الإمارات، بالإضافة إلى مباراة منتخب إسبانيا ضد اسكتلندا، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة "يورو 2024".

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

- مباراة لاتفيا ضد أرمينيا في تصفيات أمم أوروبا 2024: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة روسيا البيضاء ضد رومانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة أندورا ضد كوسوفو في تصفيات أمم أوروبا 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة ألبانيا ضد التشيك في تصفيات أمم أوروبا 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة إسبانيا ضد إسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة كرواتيا ضد تركيا في تصفيات أمم أوروبا 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة جزر فاروه ضد بولندا في تصفيات أمم أوروبا 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة قبرص ضد النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

- مباراة كولومبيا ضد أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم: في الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، وتُذاع على قناة Arena Sport 2 HD Croatia.

مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

- مباراة البحرين ضد قيرغيزستان: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة مصر ضد زامبيا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة الجبل الأسود ضد لبنان: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة روسيا ضد الكاميرون: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة الإمارات ضد الكويت: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة السويد ضد مولدوفا: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة الجزائر ضد الرأس الأخضر: في تمام الساعة العاشرة مساءً.