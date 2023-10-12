الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-10-2023 الرسمية والودية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الدولية والقارية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة منتخب مصر ضد زامبيا الودية في الإمارات، بالإضافة إلى مباراة منتخب إسبانيا ضد اسكتلندا، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة "يورو 2024".

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

- مباراة لاتفيا ضد أرمينيا في تصفيات أمم أوروبا 2024: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة روسيا البيضاء ضد رومانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة أندورا ضد كوسوفو في تصفيات أمم أوروبا 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة ألبانيا ضد التشيك في تصفيات أمم أوروبا 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة إسبانيا ضد إسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة كرواتيا ضد تركيا في تصفيات أمم أوروبا 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة جزر فاروه ضد بولندا في تصفيات أمم أوروبا 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة قبرص ضد النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

- مباراة كولومبيا ضد أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم: في الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، وتُذاع على قناة Arena Sport 2 HD Croatia.

txt

الليلة.. القارة السمراء تترقب قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023

txt

محمد صلاح يزور مجموعة من اللاجئين ضمن مبادرات مؤسسة ليفربول الخيرية

مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

- مباراة البحرين ضد قيرغيزستان: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة مصر ضد زامبيا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة الجبل الأسود ضد لبنان: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة روسيا ضد الكاميرون: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة الإمارات ضد الكويت: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة السويد ضد مولدوفا: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة الجزائر ضد الرأس الأخضر: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة منتخب مصر منتخب اسبانيا يورو 2024 مباريات ودية تصفيات امم اوروبا 2024 مواعيد مباريات اليوم الخميس

مواد متعلقة

جوندوجان: برشلونة قادر على منافسة كبار الأندية في دوري أبطال أوروبا

رسميًا.. برمنجهام سيتى يُعلن تعيين واين رونى مديرًا فنيًا حتى عام 2027

قطار هازارد يتوقف نهائيًا.. مسيرة "صاحب البرونزية" في المستطيل الأخضر

هاري كين: لا أُفكر في الاعتزال.. وأحلم بالتتويج بلقب يورو 2028

ناصر الخليفي يدافع عن إنريكي بشأن أداء باريس سان جيرمان هذا الموسم

ريال مدريد يُخطط لاستغلال بند في عقد تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن

أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-10-2023 الودية والمحلية والقنوات الناقلة

إندونيسيا تدرس استضافة كأس العالم 2034 في ملف مشترك مع أستراليا

الأكثر قراءة

حقيقة انتقال ميسى من إنتر ميامى إلى الدورى السعودى على سبيل الإعارة

"الوطنية للانتخابات" تواصل تلقى طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية

كعادتها.. مصر تحاول استعادة الهدوء بين فلسطين وإسرائيل

الأردن يرسل أولى المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

تُطبق من السبت.. أبرز المعلومات عن "مبادرة خفض الأسعار"

تحقيقات النيابة مع 4 متهمين بسرقة أموال شركة بمدينة نصر: قيدوا المجنى عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟