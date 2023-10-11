الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-10-2023 الودية والمحلية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وتتوقف الدوريات في جميع أنحاء العالم حاليًا؛ بسبب إنطلاق الأجندة الدولية خلال شهر أكتوبر الجاري، إذ تستعد المنتخبات لخوض العديد من المباريات الودية المهمة، بالإضافة إلى مواجهات تصفيات يورو 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

كذلك من أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة نبروه‏ ضد المنصورة، ومباراة كفر الشيخ‏ ضد القزازين، ضمن منافسات دوري القسم الثاني المصري ب.

مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية 

- مباراة منتخب ويلز ضد جبل طارق: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية.

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مباريات اليوم في دوري القسم الثاني المصري ب 

- مباراة دلفي ضد الهلال بالضبعة: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة الإسكندرية للبترول ضد م ش كوم حمادة: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة سبورتنج ضد طلائع الأسطول: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة ألعاب دمنهور‏ ضد الأوليمبي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة الحمام ضد المجد السكندري: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة بايونيرز ضد تلا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة بلقاس ضد بني عبيد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة نبروه‏ ضد المنصورة: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة مالية كفر الزيات ضد صيد المحلة: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة كفر الشيخ‏ ضد القزازين: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري الممتاز 2023 والقنوات الناقلة

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