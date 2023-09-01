الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إسبانيا تعلن قائمتها استعدادًا لمواجهتى جورجيا وقبرص فى تصفيات يورو 2024

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن قائمة فريقه الذي يستعد لخوض مواجهتين أمام كل من جورجيا وقبرص، في إطار تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وشهدت القائمة، التي ضمت 24 لاعبًا، استدعاء اللاعب الشاب لامين يامال، جناح برشلونة، للمرة الأولى، بعد فترة شد وجذب ومحاولات من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم لاستقطاب اللاعب– البالغ من العمر 16 عامًا– من أجل تمثيل «أسود الأطلس».

 قائمة منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون، كيبا، ديفيد رايا

الدفاع: داني كارفاخال، سيزار أزبيليكويتا، روبن لو نورماند، ناتشو،، باو توريس، إيمريك لابورت، إليخاندرو بالدي، خوسيه جايا

الوسط: جافي، رودري، ميكيل ميرينو، مارتن زوبيميندي، ألكس باينا، فابيان رويز

الهجوم: ألفارو موراتا، خوسيلو، أسينسيو، داني أولمو، نيكو ويليامز، أبيل رويز، لامين يامال

وسيحل منتخب «لاروخا» ضيفًا على جورجيا بالعاصمة تبليسي يوم الثامن من سبتمبر، قبل أن يستقبل نظيره القبرصي يوم الثاني عشر من الشهر نفسه بمدينة غرناطة.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الرابع في مجموعته برصيد ثلاث نقاط (من مباراتين).

ويأتي منتخب إسكتلندا في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، يليه منتخب جورجيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل النرويج المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين يحتل قبرص المركز الخامس دون رصيد من النقاط.

 

لويس دي لا فوينتي منتخب اسبانيا اسبانيا الاتحاد المغربي لكرة القدم تصفيات كأس الأمم الأوروبية تصفيات يورو 2024

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