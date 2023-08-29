الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماركا: لامين يامال يرفض المغرب ويقرر تمثيل منتخب إسبانيا

لامين يامال
لامين يامال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن المنتخب الذي سيمثله لامين يامال لاعب برشلونة، خلال مسيرته الكروية.

يُذكر أن أصول يامال تعود لأب مغربي، لكن منتخب إسبانيا كان يضغط في الساعات الماضية، لإقناعه بقبول تمثيلهم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لامين قرر اللعب لمنتخب إسبانيا بدلًا من المغرب، وسيتواجد في قائمة المنتخب لفترة التوقف الدولي المقبلة، التي سيتم الكشف عنها يوم الجمعة.

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وأوضح التقرير أن الاتحاد الإسباني اجتمع مع اللاعب الأسبوع الماضي لمعرفة نواياه في ظل إمكانية تمثيل المغرب، حيث كانت استجابة يامال إيجابية، وأبدى موافقته على تمثيل "لا روخا".

وسيتم استدعاء لامين لقائمة منتخب إسبانيا لخوض التصفيات المؤهلة لـيورو 2024، ضد جورجيا وقبرص يويم 8، 12 سبتمبر.

وسبق لـ يامال تمثيل منتخبات إسبانيا تحت 15، 16، 17، 21 عامًا.

لامين يامال يمكنه تمثيل المغرب لاحقًا في حالة واحدة

وبرز يامال البالغ من العمر 16 عامًا فقط مع برشلونة، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك أساسيًا في مباراة ببطولة الدوري الإسباني، وأصغر لاعب يصنع هدفًا في البطولة، خلال القرن الحادي والعشرين.

جدير بالذكر أن استدعاء يامال وظهوره الأول المرتقب مع "لا روخا" لا يجعله لاعبًا دائمًا في المنتخب الإسباني، بعد تعديل للقاعدة من قبل الفيفا في 2020 الذي يمنح اللاعب الوقت لاختيار المغرب الذي يكافح من أجل ضمه إلى تشكيلته.

وتسمح اللوائح الخاصة بقواعد الأهلية للتنافس على الاختيار الثاني بالتغيير إلى أولئك الذين لعبوا ثلاث مرات كحد أقصى للمرة الأولى قبل أن يبلغوا 21 عامًا، بما في ذلك المباريات المؤهلة، وبهذا المعنى، تقول القاعدة أيضًا إن فترة ثلاث سنوات يجب أن تمر بين آخر لقاء له مع الفريق الأول وأول لقاء له مع الثاني، وهناك تحذير آخر، أنه إذا لعب اللاعب في إحدى مباريات كأس العالم، فإن ذلك يلغي مفعول القاعدة. وهذا يعني أنه لن يعود بإمكانه اللعب مع فريق آخر.

وبالتالي فإن يامال البالغ من العمر 16 عامًا يمكنه اللعب لإسبانيا الآن وحتى يبلغ 21 عامًا بشرط ألا يتجاوز ثلاث مباريات، ومن ثم يحسم أمر المغرب بالانتظار ثلاث سنوات قبل تمثيله، ذلك فقط في حال قرر تغيير قراره.

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