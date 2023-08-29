برشلونة يُجدد عقد موهبة الفريق فيرمين لوبيز حتى 2027

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد موهبة الفريق فيرمين لوبيز لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأكد البارسا في بيان رسمي، تجديد عقد صاحب الـ 20 عامًا حتى عام 2027 وبشرط جزائي يصل إلى 400 مليون يورو.

فيرمين تم تصعيده للفريق الأول مع المدرب تشافي هيرنانديز هذا الموسم و شارك في لقاء وحيد من أصل ٣ مباريات في الليجا ، و يعتبر من افضل مواهب البرسا بالوقت الراهن .

وسجل فيرمين لوبيز ظهوره الأول في الدوري الإسباني هذ الموسم بمشاركته في فوز البلوجرانا على فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، الأحد الماضي.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بعد مرور 3 جولات من عمر المسابقة.

جواو كانسيلو يسافر لـ برشلونة

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أكد خلالها أن مانشستر سيتي وبرشلونة يتبادلان الأوراق الخاصة بالعقود في الوقت الحالي، من أجل إتمام الصفقة اليوم.

وأوضح رومانو أن جواو يستعد للسفر لـ برشلونة مساء اليوم، حيث سينتقل للفريق الكتالوني على سبيل الإعارة مع وجود خيار إمكانية الشراء.