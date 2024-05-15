الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

84 سنة عادل إمام.. "المتحدة" تكشف كواليس مسرحية "أنا وهو وهي" بصوت الزعيم (فيديو)

شخصية عادل امام في
شخصية عادل امام في مسرحية أنا وهو وهي

فى لفتة خاصة دشنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفاءً خاصًا بالزعيم  عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ84 الذي يحل بعد غد الجمعة الموافق 17 مايو، تخليدا لمسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من لأكثر من ستة عقود.

84 سنة عادل إمام.. المتحدة تكشف كواليس مسرحية "أنا وهو وهي" بصوت الزعيم 

وقدمت الشركة المتحدة، مقطع فيديو على طريقة الرسوم الكاريكاتيرية ظهر فيها الزعيم عادل إمام، بشخصية دسوقي أفندي الشهيرة التى جسدها فى مسرحية "أنا وهو وهي" وتضمن مقطعا صوتيا من لقاء نادر له وهو يتحدث عن كواليس المسرحية وكيفية اختياره للدور.

وقال الزعيم عادل إمام خلال الفيديو:" لقيت واحدة مديرة مسرح بتقول لي "تيجي تعمل دور فى رواية اسمها أنا وهو وهي.. سألتها عن طبيعة الدور..  قالت لى دور الأستاذ دسوقي وكيل محامي وهتقول كلمتين فى الفصل التاني ووافقت".

عادل إمام : بـ "كلمتين" ضحكت فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي 

وأضاف الزعيم : "دخلت فى الغرفة أثناء التحضيرات وحينها وجدت فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، ويا دوب قلت الكلمتين لاقيتهم بيضحكوا جامد وقالوا خلاص تمام معانا".

وتابع الزعيم: "بعد 10 أيام من تقديم العرض على مسرح الأوبرا بدأت الاحترافية وبصراحة صعب عليا نفسي وصعب عليا الناس أسيبهم كده من غير ما يضحكوا.. وبصراحة بدأت أقول كلام من عندى وبقيت كل ما أقول حاجة الجمهور يضحك أوى.. كل ما أقول كلمة آلاقى الناس تضحك.. ومن يومها وأنا بقول".

عادل إمام.. دسوقي أفندي فى مسرحية أنا وهو وهي 

«أنا وهو وهي» واحدة من أكثر من الأعمال الفنية التي أحدثت نقلة نوعية بعالم المسرح، ونالت نجاحا غير مسبوق، كما أن عادل إمام لمع في دوره بشدة، حتى وصفه سمير خفاجي «أنه ودسوقي بديا كشخصية واحدة لا ينفصلان».

وتعتبر الجملة الشهيرة للزعيم عادل إمام: «دي بلد شهادات صحيح» أكثر ما ارتبط في أذهان المشاهدين بالمسرحية، وتعتبر المسرحية من أهم محطات عادل إمام، نظرا لارتباط الجمهور بشخصية دسوقي أفندي.

تفاصيل وأبطال مسرحية أنا وهو وهي

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، حول محامي يقع في حب شابة يقابلها أثناء رحلة بالفيوم، لكن بسبب سوء تفاهم، يعتقد أنها زوجة البلطجي التي يبحث زوجها عنها ويقسم على قتلها، لتتصاعد الأحداث من خلال سلسلة من المواقف الكوميدية.

مسرحية من تأليف سمير خفاجي، وعبد المنعم مدبولي، إنتاج «المسرح الكوميدي» سنة 1963، وتم عرضها لأول مرة في عام 1964 على مسرح الأوبرا في مصر، وهي من بطولة فؤاد المهندس وشويكار وعدد من الفنانين الآخرين، ومن إخراج عبد المنعم مدبولى.

الجدير بالذكر مسرحية أنا وهو وهي، تحولت فيما بعد إلى فيلم سينمائي أخرجه فطين عبد الوهاب، وقد أدى فيه عادل إمام دور دسوقي أيضا، وكان هذا أول عمل سينمائي يقوم به، كما كان الفيلم أول ظهور للضيف أحمد وقد تقاضى كل منهما 50 جنيها، وانهالت فيما بعد العروض على عادل إمام من مكاتب الإنتاج «تطلب منه أن يحضر ومعه بدلة وطربوش دسوقي لتصوير فيلم جديد، ولكنه رفض كل هذه العروض لفطنته بعدم حصر نفسه في ذلك الدور» كما ذكر سمير خفاجي.

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