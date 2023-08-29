"ميسى الصغير".. مَن هو لامين جمال موهبة برشلونة الجديد؟

خطف لامين جمال موهبة برشلونة الإسباني الجديدة، الأضواء في إسبانيا والعالم بعد تألقه مع البارسا بعد مرور 3 جولات في الليجا.

اللاعب ذو الأصول المغربية، توهج في لقاء فياريال الماضي بالجولة الثالثة وأسهم في هدفين بفوز البارسا على الغواصات بنتيجة 4-3.

لامين جمال أصبح أصغر لاعب يقدم تمريرة حاسمة في الليجا بالقرن الـ21.

وأصبح لامين جمال عنصرا أساسيا في اللقاءات الماضية بتشكيل المدرب تشافي هيرنانديز حيث لقبه الجميع بـ«ميسي الصغير أو ميني ميسي» تيمنًا بأسطورة النادي السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولد لامين في إسبانيا من أب مغربي الأصل وأم من غينيا الاستوائية ومن صغره وهو يلعب ويسكن في مدينة برشلونة.

ويُعد أصغر لاعب بتاريخ النادي يتم استدعاؤه للفريق الأول عن عمر 15 عاما و9 أشهر عندما شارك الموسم الماضي مع البارسا.

استطاع المشاركة في أول مباراة رسمية له مع النادي في 29 أبريل 2023، بعمر 15 عاما و9 أشهر و15 يوما ضد نادي ريال بيتيس وانتهت المباراة بنتيجة 4-0 لمصلحة برشلونة الكاتلوني.

المغرب أم إسبانيا.. لمن سيلعب لامين جمال؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية منذ أسابيع ، قالت إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يسعى لاستباق التحركات المحتملة من المغرب، وإقناع اللاعب البالغ عمره 16 عاما، والمولود لأب مغربي وأم قادمة من غينيا الاستوائية، باللعب مع منتخب إسبانيا.

وأشارت إلى أن مسئولي الاتحاد الإسباني عقدوا اجتماعا مع جمال وعائلته في برشلونة لشرح خطط الاتحاد للاعب الشاب الذي اختار في وقت سابق تمثيل منتخبات إسبانيا على صعيد الناشئين والشباب، ولكن لا يزال بوسعه الانضمام لمنتخب المغرب إذا قرر تغيير هويته الرياضية، كونه لم يحمل بعد قميص منتخب إسبانيا الأول.

وأكدت الصحيفة أن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس ديلا فوينتي، أدرج بالفعل اسم اللاعب الشاب في القائمة الأولية لـ"لاروخا" استعدادا لمواجهتي جورجيا وقبرص في 8 و12 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

كما أشارت سبورت في عدد أمس الإثنين، إلى أن منتخب المغرب أصر كثيرا على إقناعه، لكن اللاعب يشعر بثقة كبيرة من الاتحاد الإسباني.