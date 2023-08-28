الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فابريزيو رومانو: جواو كانسيلو لاعبًا لـ برشلونة قادمًا من مانشستر سيتى

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي، سينتقل إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب كانسيلو النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا من مانشستر سيتي لـ بايرن ميونخ مع وجود خيار للشراء، مقابل 70 مليون يورو، لكن النادي البافاري رفض تفعيل ذلك الخيار.

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جواو كانسيلو يسافر لـ برشلونة

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أكد خلالها أن مانشستر سيتي وبرشلونة يتبادلان الأوراق الخاصة بالعقود في الوقت الحالي، من أجل إتمام الصفقة اليوم.

وأوضح رومانو أن جواو يستعد للسفر لـ برشلونة مساء اليوم، حيث سينتقل للفريق الكتالوني على سبيل الإعارة مع وجود خيار إمكانية الشراء.

يأتي ذلك بعدما خرج كانسيلو من حسابات بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، منذ منتصف الموسم الماضي، عندما رحل إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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