تشافى يتحدث عن فوز برشلونة أمام فياريال بالدورى الإسبانى

علّق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على فوز فريقه الثمين أمام فياريال في بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وحقق فريق برشلونة فوزًا ثمينًا وبشق الأنفس على فياريال بنتيجة 4- 3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لاسيراميكا"، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجديد 2023/ 2024. لمطالعة تفاصيل المباراة من هنا.

تشافي يُعلّق على فوز برشلونة أمام فياريال

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات تشافي، قائلًا: "لقد كانت مباراة جنونية للغاية، سعيد بأننا حققنا فوزًا ثمينًا ومهمًا أمام خِصم قوي وعنيد".

وأضاف: "كانت الأمور تحت سيطرتنا لمدة 10 دقائق، ولكنهم تمكنوا من إدراك التعادل بسبب الأخطاء التي ارتكبناها".

وتابع: "في منتصف المباراة بدأنا نلعب بشكل جيد جدًا. الفارق كان قليلًا، كان تنقصنا أشياء قليلة".

وأوضح: "أنسو كان قريبًا من التسجيل، وجافي وإريك قاما بعمل جيد، وفيران لديه طموح ورغبة في تحقيق الانتصارات".

كما أشاد تشافي بقدرات نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مؤكدًا أنه أحد اللاعبين المميزين في عالم كرة القدم في الوقت الحالي.

وعن لاعبي أكاديمية برشلونة، قال تشافي: "يجب ألا يشعروا بالخوف، خاصة أنهم يتدربون بجدية كبيرة، نحن نثق بهم تمامًا، ولقد منحوني الثقة أيضًا".

وواصل: "لقد قدم لامين يامال، صاحب الـ16 عامًا، أداءً رائعًا. سننظر إلى المزيد من المواهب في الأكاديمية. أما كريستنسن كان يعاني من بعض الآلام. لم يكن مرتاحًا".

واختتم تشافي تصريحاته، مؤكدًا: "يوجد لاعبون موهوبون في الأكاديمية، وعلينا أن نبحث عنهم أكثر في وضعنا الحالي".

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره أوساسونا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل الموافق 3 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات.