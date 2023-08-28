عماد البنانى يصل مقر الزمالك لتسلم مهام عمله رئيسًا للجنة المؤقتة

وصل منذ قليل عماد البناني، إلى مقر نادي الزمالك لبدء مهام عمله بشكل رسمي كرئيس للجنة المؤقتة للنادي.

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بالأمس بتعيين البناني بدلا من حسن موسى.

وصول البنانى

ووصل البناني لمقر نادي الزمالك منذ قليل لبدء مهام عمله بشكل رسمي والاجتماع مع باقي أعضاء اللجنة المؤقتة لوضع خطة العمل للمرحلة المقبلة في النادي.

وتعتبر الأزمة المالية على رأس أولويات اللجنة حاليا للخروج منها والبحث عن موارد مالية.

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت بيانا في الساعات الماضية، جاء نصه كالتالي:

بالإشارة إلى انتهاء المهلة القانونية المقرره لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادى الزمالك، وفى ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شئون النادى خلال الفترة المقبلة أصدرت مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قراراً يتضمن تكليف السيد الدكتور عماد مصطفى البناني رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق للعمل مديراً تنفيذياً لنادى الزمالك ورئيساً للجنة المشكلة لإدارة شئون النادى وذلك نظراً للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفتره المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى علي وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنه 1971 مع توجيه الشكر للسيد اللواء/ حسن موسي.

في سياق متصل، فمن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون النادى تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادى وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادى، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بنداً لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك.