الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" تكشف سر استبعاد ميدو من العمل فى الزمالك مع اللجنة الثلاثية

ميدو
ميدو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف اللجنة الثلاثية من وجود أحمد حسام ميدو في أي منصب داخل النادي خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بملف كرة القدم.

وأكد المصدر أن اللجنة الثلاثية استبعدت بشكل كامل ميدو من اللجنة الثلاثية ورفضت وجوده في أي منصب داخل النادي.

استبعاد ميدو

وتابع المصدر: "ميدو لن يكون له دور داخل النادي في الوقت الحالي وتم استبعاد عمله نهائيًا".

وواصل: "السبب الرئيسي لعدم وجود ميدو هو عمله من قبل مع المجلس السابق وعدم تحقيق أي نتائج على أرض الواقع وهو ما دفع اللجنة الثلاثية لاستبعاده تمامًا".

وأضاف: "اللجنة لا تمانع وجود ميدو أو أي شخص من النجوم السابقين وعرض المساعدة والتعاون معه لكن بدون تولي أي منصب".

اجتماع أوسوريو

وعقدت اللجنة الثلاثية جلسة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق في الساعات الماضية لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالفريق وطلباته للمرحلة المقبلة.

ووعد مسئولو الزمالك بتلبية كل مطالب المدير الفني وحل كل المشاكل الموجودة داخل الفريق قبل بداية فترة الاعداد مع بداية الموسم الجديد والتي ستنطلق في الأول من سبتمبر المقبل.

ويرغب مسئولو الزمالك في توفير المناخ الأمثل لأوسوريو والجهاز الفني قبل بداية فترة الاعداد خاصة وأن الجميع يضع آمالًا كبيرة على الموسم الجديد.

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