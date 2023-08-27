برشلونة يفوز على فياريال بصعوبة فى الدورى الإسبانى

حقق فريق برشلونة انتصارًا صعبًا على فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لا سيراميكا معقل فريق الغواصات الصفراء، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".

بابلو جافي كان البادئ بالتسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 12 بضربة رأسية من متابعة لعرضية لامين يامال من الجهة اليمنى.

وعزز الهولندي فرينكي دي يونج من تقدم الفريق الكتالوني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 15، من متابعة لتمريرة ليفاندوفسكي بالكعب.

ريمونتادا من فياريال وعودة لـ برشلونة

وقلص الأرجنتيني خوان فويث الفارق لـ فياريال في الدقيقة 26 بضربة رأسية من متابعة لعرضية زميله أليكس باينا.

وسجل سورلوث هدف التعادل لـ فياريال في الدقيقة 40 من متابعة لتمريرة بيدرازا.

وأحرز باينا ثالث أهداف فياريال في الدقيقة 50 بتسديدة من متابعة لتمريرة بيدرازا.

وعادل فيران توريس النتيجة لـ "البارسا" في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع لـ برشلونة في الدقيقة 72، من متابعة لتسديدة يامال التي ارتطمت في القائم الأيمن، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

انتصار برشلونة رفع رصيدهم لـ 7 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتمكن البديل فيران توريس من تسجيل هدف التعادل لـ برشلونة في الدقيقة 68، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، تسجيل الهدف الرابع لـ برشلونة في الدقيقة 72، من متابعة لتسديدة لامين يامال التي ارتطمت في القائم الأيمن.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 7 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.