الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل برشلونة أمام فياريال فى الدورى الإسبانى.. ليفاندوفسكى يقود الهجوم

برشلونة
برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة فياريال، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لا سيراميكا معقل فريق "الغواصات الصفراء".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

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تشكيل برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو- أندرياس كريستنسن- جوليس كوندي- ماركوس ألونسو.

خط الوسط: أوريول روميو- إلكاي جوندوجان- فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: لامين يامال - بابلو جافي - روبرت ليفاندوفسكي.

وكان برشلونة قد تعادل سلبًا مع خيتافي في الجولة الأولى، قبل أن ينتصر على ملعبه، أمام قادش، بثنائية نظيفة، في الجولة الماضية.

برشلونة فياريال الدوري الاسباني تشكيل برشلونة لا ليجا

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