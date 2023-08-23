توتنهام يحسم مصير لوسيلسو بشأن انضمامه إلى برشلونة

حسم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي موقفه تجاه نجمه الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت، في وقت سابق، اسم جيوفاني لوسيلسو بإمكانية الرحيل عن صفوف توتنهام هوتسبير في الصيف الحالي، في ظل اهتمام بعض الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، وعلى رأسهم نادي برشلونة الإسباني.

توتنهام يحسم مصير جيوفاني لوسيلسو بشأن انضمامه إلى برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة أبدى رغبته في الحصول على خدمات جيوفاني لوسيلسو، هذا الصيف، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة يريد التعاقد مع لاعب وسط، بناءً على طلب المدرب تشافي هيرنانديز، الذي سيعتمد في الموسم الجديد على مشاركة أكبر عدد من لاعبي الوسط في أرض الملعب.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن هذا العرض قوبل بالرفض من قِبل إدارة توتنهام، التي تريد بيع جيوفاني لوسيلسو بشكل نهائي وليس إعارته.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة توتنهام تريد الحصول على ما لا يقل عن 10 إلى 15 مليون يورو، للموافقة على رحيل جيوفاني لوسيلسو.

وهو الأمر الذي يُشكّل عقبة كبيرة لإدارة برشلونة، التي تعاني في الوقت الحالي من أزمة مالية واقتصادية كبيرة.

ويمتلك فريق برشلونة عدة لاعبين وسط من الطراز العالمي، مثل إلكاي جوندوجان، بيدري، جافي، فرينكي دي يونج بالإضافة إلى روميو.

موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق توتنهام هوتسبير لمواجهة نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام هوتسبير ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كان فريق توتنهام قد خاض مباراتين في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد، حيث كانت المباراة الأولى أمام برينتفورد وقد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا وثمينًا على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.