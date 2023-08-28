مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لإبرام صفقة قوية لتدعيم خط وسط الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع البرتغالي ماتيوس نونيز، لاعب وسط وولفرهامبتون.

وأفاد فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" "تويتر سابقًا"، أن مانشستر سيتي بات قريبًا من حسم صفقة ماتيوس نونيز في الصيف الحالي.

وأوضح الصحفي الإيطالي "رومانو"، أن مانشستر سيتي قدّم عرضًا يبلغ قيمته 47 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض من قِبل إدارة وولفرهامبتون الأسبوع الماضي.

ولكن التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، أن مسئولي مانشستر سيتي تقدموا بعرض آخر يبلغ قيمته 60 مليون يورو.

وأضاف الصحفي الإيطالي، أن المفاوضات بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون دخلت في مفاوضات متقدمة، بعد الانتهاء من الاتفاق على الشروط الشخصية مع ماتيوس نونيز.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط البرتغالي، صاحب الـ25 عامًا، رفقة وولفرهامبتون في يونيو 2027.

يذكر أن ماتيوس نونيز قد انضم إلى صفوف وولفرهامبتون في صيف 2022 الماضي، مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تعاقد مع ثلاث لاعبين في الصيف الحالي، وهم: الكرواتي ماتيو كوفاسيتش وجوسكو جفارديول من تشيلسي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني على الترتيب، بالإضافة إلى التعاقد مع البلجيكي جيرمي دوكو من فريق رين الفرنسي.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 2 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.