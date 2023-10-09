موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري الممتاز 2023 والقنوات الناقلة

يظل البحث عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام سموحة، بمسابقة الدوري الممتاز، هو المسيطر بقوة على محركات جوجل، خلال الساعات القليلة القادمة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز (2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة، يوم 21 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

ويأتي ذلك، بعدما حقق الزمالك فوزه الأول بمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد التعادل الإيجابي في أول مواجهتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب 2/2 و1/1، وبدأ الفارس الأبيض مسلسل نزيف النقاط مبكرا، وهو ما جعل الجماهير تخشى من تكرار سيناريو الموسم الماضي (2022/2023)، والخروج فائض اليدين من أي بطولات أو ألقاب تذكر، ماعدا بطولة كأس مصر المتوقفة عند مباريات نصف النهائي والمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والمقرر له يوم 8 نوفمبر المقبل.

وفي حالة خروج الفارس الأبيض من البطولة على يد بيراميدز، سيصبح موسما كارثا وصفريا بمعنى الكلمة للزمالك، بعدما فقد الفريق كل شيء الموسم الماضي، حتى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري متراجعا للمركز الثالث، وهو ما دفعه للمشاركة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، خلال نسخة الموسم الجاري (2023/2024).

وستكون المباراة، هي الأولى لمجلس الإدارة الجديد المنتخب للنادي الأبيض، خلفا للمجلس السابق.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز (2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك وسموحة، في الجولة الرابعة للدوري الممتاز (موسم 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي والحصري لجميع منافسات الموسم الجديد، المتمثلة في مسابقة الدوري الممتاز ونسختي كأس مصر القديمة (2022/2023) أو النسخة الجديدة (2023/2024)، وكأس رابطة الأندية المحترفة وكأس السوبر المحلي، بالإضافة إلى دوري القسم الثاني للمحترفين.

ريمونتادا الزمالك تقوده للفوز الأول بالدوري

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، قد حقق فوزه الأول هذا الموسم، وذلك على حساب البنك الأهلي، أول أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي، بريمونتادا قاتلة بنتيجة 2/1، في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

ويذكر أن مسابقة الدوري الممتاز، تشهد حاليا فترة توقف دولي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمواجهتي زامبيا والجزائر وديا، يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، ضمن معسكر الفراعنة المغلق المقام بالإمارات.