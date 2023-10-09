موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالسوبر ليج الأفريقي والقنوات الناقلة

يظل البحث عن موعد افتتاحية مشوار النادي الأهلي، في بطولة "السوبر ليج"، الدوري الإفريقي، أمام سيمبا التنزاني، هو الأكثر قراءة وتداولا على محركات جوجل.

موعد مباراة الأهلي في السوبر ليج الأفريقي

ويأتي ذلك، بعد الأداء المميز والبداية القوية لنادي الأهلي، مطلع الموسم الجاري (2023/2024)، سواء على المستوى المحلى وتحقيق العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين أمام المصري والإسماعيلي 4/0 و3/1، جعلته في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، خلفا المتصدرين مودرن فيوتشر برصيد 9 نقاط، ثم سموحة وزد وبيراميدز برصيد 7 نقاط لكل منهما.

حيث لا يزال يمتلك المارد الأحمر، مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثانية، تقام في وقت لاحق.

أما على المستوى القاري، بلغ الفريق الأحمر مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، كما أصبح الفوز بالثلاثيات والرباعية، هو كلمة السر المسيطرة بقوة على معظم نتائج الفريق الأحمر، على مدار المباريات الماضية.

وتعد بطولة السوبر "ليج" «الدوري الإفريقي»، هي الأولى تاريخيا وأحداث بطولات الاتحاد الإفريقي «كاف»، خلال الموسم الجاري (نسخة 2023/2024)، التي يشارك فيه المارد الأحمر، بعد نتائجه المميزة داخل القارة السمراء، على مدار السنوات الماضية، ووصوله لنهائيات 4 مرات متتالية وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا في ثلاثة نسخ أعوام 2020 على حساب غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن الشهير على ستاد القاهرة الدولي بقاضية محمد مجدي أفشة.

وكذلك (في نسخة 2021)، على حساب كايزر تشفيز الجنوب الإفريقي بنتيجة 3/0، وأخيرا (نسخة 2023) على حساب الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3/2).

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالسوبر "ليج" الدوري الإفريقي

ويستهل الأهلي ظهوره الأول تاريخيا بالسوبر "ليج"، الدوري الإفريقي، بمواجهة سيمبا التنزاني، مساء الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، على الملعب الوطني مكايا "بدار السلام"، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي المسابقة القارية.

بينما تقام مواجهة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني، في الدور ذاته من البطولة القارية يوم 24 من الشهر ذاته، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالسوبر "ليج" الدوري الإفريقي

تنقل مواجهتي الأهلي وسيمبا التنزاني، في ذهاب وإياب ربع نهائي الدوري الإفريقي، عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، الناقل الحصري والرسمي لكافة منافسات «كاف» المختلفة، داخل منطقة الشرق الأوسط.

الأهلي يواصل مسلسل الثلاثيات

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد واصل مسلسل ثلاثياته الموسم الجاري، على حساب الإسماعيلي، أمس، الأحد، بنتيجة 3/1، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.