الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الفوز الأول للزمالك وتفوق الأهلي.. أهم ظواهر الأسبوع الثالث للدوري الممتاز

الأهلي واصل تفوقه
الأهلي واصل تفوقه وهزم الإسماعيلي بثلاثية

حفلت مباريات الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز بعدد من الظواهر أهمها الغزارة التهديفية وتم تسجيل 31 هدفا في تسع مباريات وهو رقم لم يتحقق الموسم الماضي.

الأهداف الـ31 منها 19 هدفا تم تسجيلها في الشوط الأول و12 هدفا في الشوط الثاني حيث شهدت الفترة من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 15 تسجيل ستة أهداف كما تم تسجيل ستة أهداف من الدقيقة 16 إلى الدقيقة 30 وستة أهداف من الدقيقة 31 إلى الدقيقة 45 وهدف في الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وتم تسجيل ثلاثة أهداف من الدقيقة 46 إلى الدقيقة 60 وتسجيل أربعة أهداف من الدقيقة 61 إلى الدقيقة 75 وأربعة أهداف من الدقيقة 76 إلى الدقيقة 90 وهدف في الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

الفوز الأول للزمالك وتفوق الأهلي 

الأسبوع الثالث شهد نجاح الزمالك في تحقيق فوزه الأول عندما نجح في تحويل تأخره أمام البنك الأهلي بهدف إلى الفوز 2-1 بهدف قاتل  لنجمه شيكابالا في الدقيقة 90..كما نجح الأهلي في تحقيق فوزه الثاني وهزم الإسماعيلي 3-1 ورغم أن الأهلي لعب مباراتين فقط الا أنه يملك أقوى هجوم في الدوري برصيد ستة أهداف بينما يملك انبي أضعف هجوم ولم يسجل أى هدف في 3 مباريات.

الزمالك حقق فوزه الأول في الدوري على البنك الأهلي

6 ركلات جزاء وحالتا طرد 

وشهدت مباريات الأسبوع الثالث ست ركلات جزاء سجل منها عبد الرحمن سمان لاعب بلدية المحلة في مرم إف سي زد وجوزيف أوشايا لاعب المقاولون في مرمى سموحة وفادي فريد مهاجم سموحة  في مرمى المقاولون والأنجولي كريستوفاو مابولولو في مرمى الجونة بينما تم إهدار ركلتين الأولى أهدرها المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة في مباراة الاتحاد السكندري والثانية أهدرها كريم طارق لاعب طلائع الجيش في مباراة فيوتشر.

في الأسبوع الثالث استخدم الحكام البطاقة الصفراء 47 مرة وتعرض لاعبان للطرد وهما ماجد هاني لاعب بلدية المحلة الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة إف سي زد ومحمد عواد حارس الزمالك الذي أصبح أول حارس مرمى يتعرض للطرد هذا الموسم وإن كان حصوله على البطاقة الحمراء قرار خاطىء من الحكم الدولي محمد معروف.

الدوري الممتاز البرتغالي الاهلى الزمالك محمد عواد أحمد بلحاج

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