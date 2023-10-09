أسباب تأخير الإعلان عن تجديد عقد عمرو السولية في الأهلي

استفسر عمرو السولية لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي من إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق عن سر تأخر إعلان تجديد وتمديد عقده مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر مسئول أن مدير التعاقدات أكد للاعب أن الكرة في ملعب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وهناك تنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي المتواجد في فرنسا والسويسري مارسيل كولر المدير الفني هم أصحاب القرار.

وأضاف المصدر أن هناك تحفظ من قبل لجنة التخطيط بشأن إعلان تمديد عقد السولية في الفترة الحالية وهو بعيد منذ أكثر من 3 أشهر عن الملاعب لتكرار إصابته العضلية.

وأشار المصدر أن اللجنة وضعت الآراء الفنية في تقرير لعرضه علي الخطيب عقب عودته من رحلة علاجه في فرنسا لمناقشة القرار النهائي مع كولر بشأن عدم تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح المصدر أن اللجنة تري أن اللاعب يعاني بشكل متتالي من الإصابة ولا يشارك في المباريات وبالتالي لا حاجة لجهود اللاعب في الموسم الجديد في ظل تألق أمام عاشور ومروان عطية ووجود أحمد نبيل كوكا.

واختتم المصدر أن كولر رفض الاستعجال في حسم مصير عمرو السولية وانتظار عودته للمشاركة مع الفريق والحكم علي مستواه وفي حالة تكرار إصاباته العضلية سيكون خارج حساباته في يناير القادم والاستمرار فقط حتي نهاية الموسم الجاري.

تطعيم لاعبي الأهلي استعدادًا لرحلة تنزانيا

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حصلوا على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

كان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.