الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمرو السولية يوافق على تجديد عقده مع الأهلى.. وجاهز للسوبر الإفريقى

عمرو السولية
عمرو السولية

اطمأن عمرو السولية، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، على إصابته التي تعرض لها قبل السفر إلى النمسا عقب شكواه من العضلة الخلفية.

وكشف مصدر بالأهلي عن أن السولية خضع لأشعة وفحوصات عقب وصول الأهلي إلى النمسا وأظهرت النتائح أن الإصابة عبارة عن إجهاد خفيف في العضلة الخلفية وليست تمزقًا كما تردد في عدد من وسائل الإعلام.

 وأضاف المصدر أن السولية سيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة على أن يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم يعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات واللحاق بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في  السوبر الإفريقي.

وأشار المصدر إلى أن عمرو السولية أبدي رغبته في تجديد عقده مع الأهلي بعد جس نبضه قبل رحلة  النمسا على أن يتم التوقيع الرسمى عقب العودة للقاهرة، ولكن المخاوف من ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الخلفية كان وراء تجميد التفاوض ومع اقتراب عودته وافق على التوقيع لمدة موسمين خلال الفترة المقبلة.

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن عن تجديد عقد محمود متولي، لاعب الفريق الأول لمدة موسمين على هامش معسكر القلعة الحمراء في النمسا.

وقال خالد بيبو إن النادي يقدر كل لاعبيه، الذين يسهمون في رفعة شأنه في كل المحافل الدولية والمحلية خلال المسابقات التي يشارك فيها الفريق.

الأهلي ينهي مرانه الصباحي في معسكر النمسا

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهى مرانه الصباحي الذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بمعسكر الإعداد المقام حاليًا في النمسا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية تحدث خلالها عن بعض الأمور التي ينوي تطبيقها خلال التدريبات.
وشهد المران، قيام اللاعبين بأداء تدريبات بدنية، تحت قيادة مخطط الأحمال أندرياس أندويا.

وخصص الجهاز الفني، فقرة أخرى للتدريب بالكرة، بالإضافة لفقرة التسديد من خارج منطقة الجزاء، سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة.

وخضع حراس مرمى الفريق، لمران خاص تحت قيادة مدرب الحراس ميشيل يانكون.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.

كولر محمود الخطيب عمرو السولية الاهلى خالد بيبو

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