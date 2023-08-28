الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يعرض عمرو السولية على طبيب بايرن ميونخ

عمرو السولية مع زملائه
عمرو السولية مع زملائه في المطار

قرر تامر أبوالعينين رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الأهلي، بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني عرض عمرو السولية لاعب الفريق، على الخبير النمساوي كريستيان فينك الطبيب الخاص بلاعبي بايرين ميونيخ وذلك للوقوف على أسباب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، بعد تكرارها للمرة الثانية في نفس  مكان الإصابة.

وكشف مصدر مسئول عن أن الخبير النمساوي الذي أجري عملية الرباط الصليبي للثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد متخصص في بعض الحالات المتشابهة التي يعاني منها السولية مؤخراً.

وحضر عمرو السولية لاعب الأهلي برفقة فريقه خلال رحلة النمسا اليوم الإثنين من أجل عرضه على البروفيسور النمساوي فينك، للاطمئنان على إصابته وتحديد أسباب تجددها. 

وأثبتت الأشعة تعرض عمرو السولية للإصابة من جديد بمزق في العضلة الخلفية ليغيب شهرا كاملا من جديد عن الملاعب، حيث تم اصطحابه إلى معسكر النمسا للتأهيل هناك وعرضه على الخبير النمساوي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض أول ودية له في معسكر النمسا الذي ينطلق اليوم الإثنين بعدما غادر مطار القاهرة.

عمرو السولية طبيب الأهلى تامر أبو العينين كولر الخبير النمساوي كريستيان فينك

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