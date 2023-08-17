الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب الأهلى يحجز موعدًا للثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد مع طبيب بايرن ميونخ

كريم فؤاد وأكرم توفيق
كريم فؤاد وأكرم توفيق

قام الدكتور تامر أبوالعينين، طبيب الأهلى، بالحجز لدى الخبير النمساوى كريستيان فينك الطبيب الخاص للاعبى نادى بايرن ميونخ الألمانى لإجراء فحوصات طبية للثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد خلال فترة تواجد الفريق فى معسكر النمسا المقرر له خلال الفترة ما بين ٢٨ أغسطس الجارى حتى ٦ سبتمبر المقبل.

وسبق وقام الخبير النمساوى بإجراء جراحة الرباط الصليبى لكل من أكرم توفيق وكريم فؤاد في حضور الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي السابق للفريق.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اصطحاب الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد لمعسكر الفريق بالنمسا من أجل متابعة حالة الثنائي ومدى قدرتهما على الاستجابة للعلاج وأيضًا وضع اللاعبين ضمن حساباته الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأدى كريم فؤاد فقرات بدنية مكثفة في ضوء المرحلة التي ينفذها من برنامج العلاج والتي تتضمن تدريبات أحمال بدنية محددة يؤديها اللاعب داخل الملعب بخلاف تدريبات الجيم.

 فيما خضع أكرم توفيق لقياسات عضلية متقدمة وجاءت نتيجتها إيجابية للغاية وهو ما يتزامن مع تقدمه بشكل كبير في برنامج التأهيل البدني تمهيدًا للعودة بشكل تدريجي للمشاركة بالمباريات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب يخوض مرحلة مهمة في برنامج العلاج تتضمن تدريبات خاصة بالجيم إلى جانب فقرات بدنية محددة في الملعب.

وكان النادي الأهلي قد أرسل خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد. 

جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية، والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد.

وأكد النادي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة، لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في كل المباريات.

إجراء فحوصات طبية الرباط الصليبي كريم فؤاد كولر معسكر النمسا طبيب الأهلى

الأكثر قراءة

أعطاه نسخة من مفتاح المنزل لــ"الاطمئنان عليه" فأنهى حياته فى الطالبية

كواليس مفاوضات رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك

أحمد الوكيل رئيسًا لاتحاد الغرف التجارية فى دورته الجديدة

بسبب دخان "مكمورة خشب".. فلاح وأولاده يتخلصون من كمسري في المنوفية

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

اشتراطات البناء الجديدة.. خطوة من الدولة لتنظيم البناء العشوائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس