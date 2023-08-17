طبيب الأهلى يحجز موعدًا للثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد مع طبيب بايرن ميونخ

قام الدكتور تامر أبوالعينين، طبيب الأهلى، بالحجز لدى الخبير النمساوى كريستيان فينك الطبيب الخاص للاعبى نادى بايرن ميونخ الألمانى لإجراء فحوصات طبية للثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد خلال فترة تواجد الفريق فى معسكر النمسا المقرر له خلال الفترة ما بين ٢٨ أغسطس الجارى حتى ٦ سبتمبر المقبل.

وسبق وقام الخبير النمساوى بإجراء جراحة الرباط الصليبى لكل من أكرم توفيق وكريم فؤاد في حضور الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي السابق للفريق.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اصطحاب الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد لمعسكر الفريق بالنمسا من أجل متابعة حالة الثنائي ومدى قدرتهما على الاستجابة للعلاج وأيضًا وضع اللاعبين ضمن حساباته الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأدى كريم فؤاد فقرات بدنية مكثفة في ضوء المرحلة التي ينفذها من برنامج العلاج والتي تتضمن تدريبات أحمال بدنية محددة يؤديها اللاعب داخل الملعب بخلاف تدريبات الجيم.

فيما خضع أكرم توفيق لقياسات عضلية متقدمة وجاءت نتيجتها إيجابية للغاية وهو ما يتزامن مع تقدمه بشكل كبير في برنامج التأهيل البدني تمهيدًا للعودة بشكل تدريجي للمشاركة بالمباريات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب يخوض مرحلة مهمة في برنامج العلاج تتضمن تدريبات خاصة بالجيم إلى جانب فقرات بدنية محددة في الملعب.

وكان النادي الأهلي قد أرسل خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد.

جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية، والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد.

وأكد النادي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة، لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في كل المباريات.