أول تعليق من إمام عاشور بعد إصابته فى مباراة الأهلى والإسماعيلى

بعث إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برسالة لطمأنة جماهير المارد الأحمر على حالته بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي مساء الأحد.

وعانى إمام عاشور من إصابة قوية أجبرته على مغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 31 بعد التحام قوي مع محمد هاشم مدافع الدراويش، ويغادر الملعب باكيًا.

وتوجه لاعب وسط الأهلي إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وتشخيص الإصابة التي تعرض لها وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

إمام عاشور: كدمة بسيطة وشكرًا جدًا لكل الناس

نشر إمام عاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" "الحمد لله أنا بخير، كدمة بسيطة وشكرًا جدًا لكل الناس اللي اطمنت عليا".

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد إمام عاشور عقب إصابته واستدعاء أحمد نبيل كوكا زميله في صفوف الأهلي بدلًا منه في معسكر الفراعنة الذي سيقام في الإمارات لخوض وديتي زامبيا والجزائر.

منشور إمام عاشور

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالة إمام عاشور

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور لاعب الفريق خضع لأشعة عاجلة، عقب الإصابة التي تعرض لها بالشوط الأول من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، والتي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح أن الأشعة أثبتت أن إصابته عبارة عن كدمة في قصبة الساق والكاحل، وأن حالته مطمئنة للغاية.

وكان عاشور قد غادر المباراة ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، وخضع لأشعة للوقوف على حالته.

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

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