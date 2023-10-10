يحرص محبين الكرة المصرية والعشاق معرفة موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة المباراة في وقتها المحدد، حيث سوف يخوض منتخبنا الوطني مباراتين وديتين بالإمارات، الأولى أمام منتخب زامبيا بنهاية الأسبوع الحالي.

موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا والقنوات الناقلة

والمباراة الثانية تكون أمام منتخب الجزائر بالأسبوع المقبل، وذلك من ضمن استعداد منتخب مصر الأول للمشاركة بتصفيات كأس العالم بشهر نوفمبر أمام منتخب جيبوتي ومنتخب سيراليون، وتأهل منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2024، وسوف تجري قرعة البطولة يوم الخميس المقبل والموافق يوم 12 أكتوبر الجاري.

وحرصًا من "الدستور" على عرص آخر أخبار في كرة القدم وموعد المباريات، سنقدم لكم خلال السطور التالية ميعاد مباراة منتخب مصر القادمة، وذلك ضد فريق منتخب زامبيا بودية المنتخبات لعام 2023، كذلك تردد القنوات الناقلة للقاء، وأيضًا التشكيل لمنتخبنا المتوقع.

ميعاد مباراة منتخب مصر القادمة ضد زامبيا

وعن موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد منتخب زامبيا بودية المنتخبات 2023، سيخوض منتخبنا الوطني لقاء ودي ضد منتخب زامبيا بملعب ستاد ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية يوم الخميس المقبل والموافق يوم 12 أكتوبر الجاري.

وسوف تنطلق مباراة منتخب مصر ضد منتخب زامبيا بتمام الساعة السابعة مساءً وتكون بتوقيت القاهرة والقدس، الرياض، الدوحة، المنامة، صنعاء، عمان، دمشق، بغداد، الكويت، بيروت، وكذلك الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط، والساعة السادسة مساءً بتوقيت الخرطوم وطرابلس، وتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد زامبيا بودية المنتخبات 2023

أما القنوات الناقلة في مباراة منتخب مصر ضد منتخب زامبيا في ودية المنتخبات لعام 2023، تنقل قنوات أبو ظبي الرياضية المباراة وتكون بشكل حصري، كما سوف تتيح البث المباشر للقاء على تطبيق AD Sports، ويتاح أن تنقل قنوات أون تايم سبورت "ON Time Sports" المفتوحة مباراة منتخب مصر ولأنها تكون ودية.

اقرأ أيضًا:

منتخب مصر يطير إلى الإمارات لخوض وديتي زامبيا والجزائر

تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

ونستعرض معكم التشكيل في منتخب مصر المتوقع لمواجهة منتخب زامبيا بودية المنتخبات 2023.