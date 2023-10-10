الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب جنوب إفريقيا يعبر عن غضبه بسبب غياب بيرسي تاو

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أعرب هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عن استيائه بسبب غياب بيرسي تاو مهاجم المنتخب والنادي الأهلي عن التوقف الدولي.

واعتذر تاو عن الانضمام لقائمة منتخب جنوب إفريقيا في التوقف الدولي التي تلعب أمام منتخبي إيسواتيني يوم 13 أكتوبر ثم ساحل العاج يوم 17.

وشعر بروس بخيبة أمل بعد غياب تاو حسب تصريحاته اليوم نقلها موقع “سبورت نيوز إفريقيا": “لقد اتصلت ببيرسي الأسبوع الماضي عندما اتصل بي ليخبرني أنه لأسباب عائلية، لا يرغب في البقاء هنا معنا، لقد فهمت الأمر ولكن من ناحية أخرى، لست مستمتعًا لأنه لعب الأحد مع الأهلي”.

وحصد بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جائزة رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز بعدما تألق وقاد الأحمر لفوز بثلاثية مقابل هدف كان له نصيب الأسد بهدفين.

أول قرار من كولر بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة سلبية لمدة ٥ أيام، عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي اليوم.

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، في ظل فترة التوقف الدولي المقبلة، قبل أن يعود بعدها الفريق للاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

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