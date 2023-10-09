الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسى تاو يعتذر عن عدم الانضمام إلى منتخب جنوب إفريقيا

بيرسي تاو
بيرسي تاو

ترددت أنباء في الساعات الأخيرة عن اعتذار بيرسي تاو لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي عن الانضمام لمعسكر جنوب إفريقيا الذي ينطلق اليوم الإثنين لمدة 9 أيام للتحضير للتصفيات المقبلة لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وكشفت تقارير إعلامية في جنوب إفريقيا عن أن اللاعب بيرسي تاو اعتذر عن المعسكر لأسباب شخصية وتوجه إلى المعسكر من أجل شرح تلك الأسباب.

وأضافت التقارير أن هوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا سوف يستدعي مدودوزي مدانتسان لاعب كايزر تشيفز كبديل في حالة تعثر إقناعه بيرسي تاو بالاستمرار في المعسكر لمنتخب بلاده.

ويستضيف المنتخب الجنوب إفريقي يوم الجمعة منتخب إيسواتيني قبل السفر إلى كوت ديفوار لمواجهة الأفيال يوم 17 أكتوبر.

وأحرز بيرسي تاو هدفين في شباك الإسماعيلي ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم في بطولة الدوري إلى 4 أهداف متصدرًا ترتيب هدافي البطولة.

 وحصد بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جائزة رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز.

الأهلي راحة لمدة 5 أيام عقب ثلاثية الإسماعيلي

ويواجه الفريق الأول بنادي الأهلي فريق سيمبا يوم 20 أكتوبر في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الإفريقي، وتلعب مباراة العودة يوم 24 من الشهر نفسه.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٥ أيام، وذلك عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي مساء أمس على استاد برج العرب. 

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات في ظل فترة التوقف الدولي المقبلة، قبل أن يعود بعدها الفريق للاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي أمس الأحد ١/٣، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

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