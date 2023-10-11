جدول ترتيب الدورى المصرى 2024.. فيوتشر فى الصدارة

جدول ترتيب الدوري المصري 2024 من نتائج البحث الذي تشهده الفترة الأخيرة بحثا وتساؤلات متواصلا من محبي وعشاق كرة القدم المصرية لمتابعة آخر أخبار ومستجدات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة 2023 حيث خاضت الفرق حتى الآن ثلاث جولات نجح النادي الأهلي في الفوز في آخر مبارياته التي جمعتهم مع فريق الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف أحرزه الدراويش بينما حصد نادي الزمالك النقاط كاملة بعد أن تعادل مباراتين ماضيتين بينما نجح فريق فيوتشر في تصدر ترتيب الدوري بالنقاط كاملة بينما النادي الأهلي يتبقى له مباراة مؤجلة مع فريق سيراميكا كليوباترا.

جدول ترتيب الدوري المصري 2024

جاء جدول ترتيب الدوري المصري 2024 والذي يتنافس فيه مجموعة مميزة من اللاعبين الدوليين كما يلي:-

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- النقاط 1 فيوتشر 3 3 0 0 6 1 5 9 2 سموحة 3 2 1 0 5 2 3 7 3 زد 3 2 1 0 5 3 2 7 4 بيراميدز 3 2 1 0 4 2 2 7 5 الأهلي 2 2 0 0 7 1 6 6 6 المصري 3 2 0 1 4 5 -1 6 7 الزمالك 3 1 2 0 5 4 1 5 8 بلدية المحلة 3 1 1 1 5 5 0 4 9 طلائع الجيش 3 1 1 1 2 2 0 4 10 الاتحاد السكندري 3 1 1 1 4 5 -1 4 11 الإسماعيلي 3 1 0 2 4 5 -1 3 12 الداخلية 3 1 0 2 3 5 -2 3 13 الجونة 3 0 2 1 3 4 -1 2 14 كليوباترا 2 0 1 1 2 3 -1 1 15 إنبي 3 0 1 2 0 2 -2 1 16 مقاولون العرب 3 0 1 2 2 5 -3 1 17 فاركو 3 0 1 2 2 5 -3 1 18 البنك الأهلي 3 0 0 3 1 5 -4 0

فيوتشر في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2024

وبعد ثلاث جولات لم يتمكن أي فريق سوى فيوتشر والأهلي في أن يحرزا النقاط الكاملة بينما يأتي فريق سموحة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري 2024 ويليه فريق زد حيث فاز الفريقين في مباراتين وتعادلا في مباراة.

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