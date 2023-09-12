الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواجهات الأهلي في الدوري المصري للموسم الجديد 2023 / 2024

الأهلي
الأهلي

مواجهات الأهلي في الدوري المصري للموسم الجديد 2023 / 2024 بعد أن أسفرت القرعة التي أجريت أمس من قبل رابطة الأندية عنها حيث يبحث جمهور النادي الأهلي عن مواجهات الأهلي في الدوري المصري للموسم الجديد عبر محرك "جوجل" العالمي خلال الساعات الماضية منذ إعلان قرعة الدوري المصري الممتاز.

مواجهات الأهلي في الدوري المصري للموسم الجديد

  1. الجولة الأولى: الأهلي × المصري البورسعيدي
  2. الجولة الثانية: الأهلي × سيراميكا كليوباترا 
  3. الجولة الثالثة: الأهلي × الإسماعيلي
  4. الجولة الرابعة: الأهلي × الجونة
  5. الجولة الخامسة: الأهلي × بلدية المحلة
  6. الجولة السادسة: الأهلي × المقاولون العرب
  7. الجولة السابعة: الأهلي × سموحة
  8. الجولة الثامنة: الأهلي × نادي زد
  9. الجولة التاسعة: الأهلي × الاتحاد السكندري
  10. الجولة العاشرة: الأهلي × الزمالك
  11. الجولة الحادية عشر: الأهلي × فاركو
  12. الجولة الثانية عشر: الأهلي × الداخلية
  13. الجولة الثالثة عشر: الأهلي × طلائع الجيش
  14. الجولة الرابعة عشر: الأهلي × بيراميدز
  15. الجولة الخامسة عشر: الأهلي × البنك الأهلي
  16. الجولة السادسة عشر: الأهلي × إنبي
  17. الجولة السابعة عشر: الأهلي × فيوتشر.

نتيجة قرعة الدورى المصرى 2023-2024 والمواجهات الأولى فى الموسم الجديد

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قرعة الدورى المصرى 2024.. الزمالك يصطدم بـ بيراميدز والأهلى يواجه المصرى

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي بالدوري المصري

وتنقل قنوات أون تايم سبورت ON TIME SPORTS مباريات النادي الأهلي مباريات الدوري المصري بشكل حصري حيث أنها المالك الحصري والوحيد لحقوق بث مباريات كرة القدم المحلية في مصر في كل من بطولة الدوري وبطولة كأس مصر والسوبر المصري وكأس الرابطة.

اقرأ أيضاً: نتيجة قرعة الدورى المصرى 2023-2024 والمواجهات الأولى فى الموسم الجديد

تصنيف الدوري المصري عالميا 2023.. مفاجأة في الترتيب

الفرق المشاركة في الدوري المصري 2023/2024

1 الأهلي

2    الزمالك

3 سيراميكا كليوباترا

4 الداخلية 

5 إنبي 

6 فيوتشر

7 الجونة

8 الإسماعيلي 

9 الاتحاد السكندري

10 المصري

11 المقاولون العرب

12 البنك الأهلي

13 فاركو

14 بيراميدز

15 سموحة

16 طلائع الجيش

17 بلدية المحلة

18 زد

وتنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز للنسخة الحالية يوم الإثنين المقبل 18 من سبتمبر القادم ويستمر حتى 30 يونيو 2024 وتنطلق مباراة القمة بين الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الدور الأول ضمن منافسات الجولة العاشرة أما مباراة القمة للدور الثاني فستكون في الاسبوع 27 من جولات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

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