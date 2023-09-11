الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

بث مباشر قرعة الدوري
بث مباشر قرعة الدوري المصري 2024

بث مباشر قرعة الدوري المصري 2024 ينطلق بعد قليل، ويتابعه الآلاف على قنوات "أون تايم سبورت"، في الساحة الشعبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

كان رابطة الأندية قد قدمت مقترحا لإقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد مع مع تقسيم الـ18 فريقا بالدوري الممتاز إلى مجموعتين مجموعة تضم الـ8 الحاصلين على المراكز الأولى على أن تتنافس هذه الأندية على بطولة الدوري، والمجموعة الثانية من الأندية التي حصلت على المركز التاسع إلي الثامن عشر على أن تتنافس هذه الأندية على هبوط ثلاثة فرق، منها مقترح إقامة الدوري من مجموعة واحدة لقى اعتراضا كبيرا من جميع الأندية.

هل ستكون قرعة الدوري المصري 2024 موجهة؟

قرعة الدوري المصري 2024 لن تكون موجهة وهو ما تم خلال الموسمين الماضيين، بعدما كانت القرعة تقام بوضع الأهلي في طرف والزمالك فى طرف آخر، بحيث يضمن الجمهور مشاهدة مباراة القمة بين الكبيرين في نهاية الدورين الأول والثاني.

بث مباشر قرعة الدوري المصري 2024

ما شكل مسابقة الدوري المصري 2024؟

سيكون بنظام الدورين ولن تكون هناك تأجيلات لأي ناد بمشاركة 18 فريقًا، ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

قرعة الدوري المصري 2024 بث مباشر 

قرعة الدوري 2024.. هل ستتم زيادة أعداد الجماهير؟

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف، ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، حيث كان العدد فى الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

استعدادت قرعة الدوري المصري

فرق الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024

 يشهد موسم 2023-2024، مشاركة 18 فريقًا فى الموسم الجديد بالدورى المصرى الممتاز، وهم الأهلى والزمالك والاسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندرى وطلائع الجيش وإنبى والمقاولون العرب وزد وبلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبيراميدز وفيوتشر والجونة وسموحة والبنك الأهلى والداخلية.

بث مباشر بدء قرعة الدوري المصري 
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