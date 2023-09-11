تصنيف الدوري المصري عالميا 2023.. مفاجأة في الترتيب

يلعب الدوري المصري دورًا هامًا في تعزيز الرياضة وزيادة شعبية اللعبة في مصر والوطن العربي، إذ يضم فرقًا من مختلف المحافظات في مصر، وهو أحد أقدم وأكثر الدوريات التاريخية في المنطقة كما تمثل البطولات المحلية والدوريات الوطنية ركيزة أساسية لتطور ونمو اللعبة.

بينما يشتهر بعض الدوريات بشهرتها العالمية وتاريخها العريق، تحتفظ أخرى بالكثير من المنافسة والتشويق، تتبع الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) تصنيفًا يعكس قوة الدوريات وتأثيرها على الكرة العالمية.

ويعتبر ترتيب دوريات العالم حسب الفيفا 2023 من أكثر المواضيع المثيرة للاهتمام بين عشاق كرة القدم، حيث يتم تصنيف الدوريات العالمية حسب معايير محددة تشمل أداء الفرق وقوة المستوى ومشاركتها في البطولات الدولية

في هذا التقرير نتعرف على ترتيب الدوري المصري بين دوريات العالم 2023، الإضافة إلى بعض الدوريات البارزة في القمة والتي تتمتع بشعبية ونجاح كبير.

ووفق ترتيبات فيفا فإنَّ الدوري المصري، يحتل مركزا متأخرا في تصنيف أفضل دوريات كرة القدم في العالم خلال عام 2023 بحسب ما كشف موقع teamform الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي الممتاز يتصدر قائمة الأفضل في 2023

وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة أفضل الدوريات في العالم خلال التصنيف فيما جاء الدوري الإسباني ثانيا والدوري الألماني ثالثا والدوري الإيطالي رابعا.

ويعدّ الدوري الإنجليزي هو واحد من أفضل الدوريات في العالم بفضل جودة الأندية ومستوى التنافس، ولدى هذا الدوري تاريخ طويل ويعتبر واحداً من الأكثر شعبية في كرة القدم.

تصنيف الدوري المصري عالميا 2023

واحتل الدوري المصري المركز الـ 116 على المستوى العالمي حيث جمع 52 نقطة كما احتل المركز الرابع على المستوى الإفريقي خلف المغرب والجزائر وتونس.

ويحظى الدوري المصري بشعبية كبيرة في العالم، حيث يتابعه الملايين من عشاق كرة القدم. وعلى الرغم من أنه ليس بالدوري الأكثر قوة عالميًا، إلا أنه يتمتع بمكانة مرموقة في المنطقة ويضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الموهوبين.

أفضل 10 دوريات في العالم

الدوري الإنجليزي

الدوري الإسباني

الدوري الألماني

الدوري الإيطالي

الدوري البرازيلي

الدوري الفرنسي

الدوري البرتغالي

الدوري المكسيكي

الدوري الأرجنتيني.