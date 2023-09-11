الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد القرعة.. جدول مباريات مودرن فيوتشر خلال موسم 2023/2024

فيوتشر
فيوتشر

أسفرت قرعة النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز في ثوبها الجديد 2023/2024، عن مواجهة فريق مودرن فيوتشر مع نظيره فاركو، في الجولة الافتتاحية للفريقين من البطولة. 

جدول مباريات مودرن فيوتشر في الموسم الجديد 2023/2024

 

الجولة الأولى 

فاركو * مودرن فيوتشر.

الجولة الثانية 

مودرن فيوتشر * الداخلية.

الجولة الثالثة

طلائع الجيش * مودرن فيوتشر 

الجولة الرابعة.

مودرن فيوتشر * بيراميدز 

الجولة الخامسة.

البنك الاهلي* مودرن فيوتشر

الجولة السادسة 

مودرن فيوتشر * انبي.

الجولة السابعة 

مودرن فيوتشر * الزمالك.

الجولة الثامنة 

المصري * مودرن فيوتشر.

الجولة التاسعة 

مودرن فيوتشر * سيراميكا كليوباترا.

الجولة العاشرة

الإسماعيلي* مودرن فيوتشر.

الجولة الحادية عشرة 

مودرن فيوتشر * الجونة.

الجولة الثانية عشرة 

بلدية المحلة " مودرن فيوتشر.

الجولة الثالثة عشرة 

مودرن فيوتشر * المقاولون العرب.

الجولة الرابعة عشرة 

سموحة * مودرن فيوتشر.

الجولة الخامسة عشرة

مودرن فيوتشر * زد.

الجولة السادسة عشرة 

الاتحاد السكندري* مودرن فيوتشر.

الجولة السابعة عشرة 

مودرن فيوتشر * الاهلي.

وتجدر الإشارة إلى أن قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد نسخة 2023/2024، قد أقيمت مساء اليوم الاثنين، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية.

ما شكل مسابقة الدوري المصري 2024؟

سيكون بنظام الدورين ولن تكون هناك تأجيلات لأي ناد بمشاركة 18 فريقًا، ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

قرعة الدوري 2024.. هل ستتم زيادة أعداد الجماهير؟

أعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف، ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع حيث كان العدد فى الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

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