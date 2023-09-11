الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز 2023/2024

الأهلي
الأهلي

أسفرت قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023/2024، والتي أقيمت مساء اليوم الاثنين بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، عن بعض المواجهات المثيرة للغاية خلال منافسات الجولة الأولى.

حيث جاءت المواجهات على النحو التالي:

الزمالك مع بيراميدز.

الأهلي مع المصري.

الإسماعيلي مع زد.

المقاولون العرب ضد بلدية المحلة.

طلائع الجيش ضد البنك الأهلي.

الداخلية ضد إنبي.

فاركو ضد فيوتشر.

الاتحاد ضد سيراميكا كليوباترا.           

سموحة ضد الجونة.

بينما جاء موعد ديربي القمة بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، في الجولة العاشرة خلال منافسات الدور الأول.

 

ما شكل مسابقة الدوري المصري 2024؟

سيكون بنظام الدورين ولن تكون هناك تأجيلات لأي ناد بمشاركة 18 فريقًا، ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

قرعة الدوري 2024.. هل ستتم زيادة أعداد الجماهير؟

أعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف، ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع حيث كان العدد فى الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

وكان رابطة الأندية قد قدمت مقترحا لإقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد مع مع تقسيم الـ18 فريقا بالدوري الممتاز إلى مجموعتين مجموعة تضم الـ8 الحاصلين على المراكز الأولى على أن تتنافس هذه الأندية على بطولة الدوري والمجموعة الثانية من الأندية التي حصلت على المركز التاسع إلي الثامن عشر على تتنافس هذه الأندية على هبوط ثلاثة فرق منها مقترح إقامة الدوري من مجموعة واحدة لقى اعتراضا كبيرا من جميع الأندية.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد توج بالنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2022/2023.

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