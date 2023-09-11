قرعة الدورى المصرى 2024.. الزمالك يصطدم بـ بيراميدز والأهلى يواجه المصرى

أسفرت قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023/ 2024، عن وقوع الزمالك أمام بيراميدز في انطلاق الموسم بالجولة الأولى، في قمة مرتقبة شهدت أحداثًا مثيرة، فيما اصطدم الأهلي بمواجهة جماهيرية أمام المصري البورسعيدي، وسيواجه إنبي فريق الداخلية.

ما شكل مسابقة الدوري المصري 2024؟

سيكون بنظام الدورين ولن تكون هناك تأجيلات لأي نادٍ بمشاركة 18 فريقًا، ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال إفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

قرعة الدوري 2024.. هل ستتم زيادة أعداد الجماهير؟

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف، ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع حيث كان العدد في الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

وكانت رابطة الأندية قد قدمت مقترحًا لإقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد مع تقسيم الـ18 فريقًا بالدوري الممتاز إلى مجموعتين، مجموعة تضم الـ8 الحاصلين على المراكز الأولى على أن تتنافس هذه الأندية على بطولة الدوري، والمجموعة الثانية من الأندية التي حصلت على المركز التاسع إلى الثامن عشر تتنافس هذه الأندية على هبوط ثلاثة فرق منها، ومقترح إقامة الدوري من مجموعة واحدة لقى اعتراضًا كبيرًا من جميع الأندية.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الأهلي قد توج بالنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2022/ 2023.