ناقد رياضي: توافق بين حسين لبيب وأحمد سليمان إعلاءً لمصلحة الزمالك

قال الناقد الرياضي سعيد علي، إنه يوجد شبه توافق على القوام الرئيسي الذي يقود الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح علي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المنافسة خلال الفترة السابقة كانت بين حسين لبيب، الذي قدم تجربة عظيمة للزمالك، ونجح في صنع فريق لكرة القدم يتوج ببطولة الدوري مرتين متتاليتين، والكابتن أحمد سليمان، ولكن حصل توافق بينهما.

المرشحون على منصب رئيس الزمالك

وأردف: "الطرفان أدركوا أن المرحلة المقبلة مرحلة وفاق، وأعلوا مصلحة الزمالك، في مواجهة فاروق جعفر الذي حاول استقطاب هاني العتال، إلا أن الأخير أعلن خوضه الانتخابات عل منصب نائب الرئيس بشكل مستقل، وليس ضمن تيار، كما أنه على وفاق كبير مع حسين ليبيب وقائمته".

واختتم أن المرشحين على منصب رئيس الزمالك هو حسين لبيب، فاروق جعفر، فاروق فؤاد، ميرفت سيد أحمد.