الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البداية بـ"بيراميدز" والقمة بالجولة العاشرة.. جدول مباريات الزمالك موسم 2023/2024

الزمالك
الزمالك

أسفرت قرعة النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز في ثوبها الجديد 2023/2024، عن صدم قوي لنادي الزمالك في مستهل مشواره، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، أمام نادي بيراميدز.

وجاء جدول مباريات الفارس الأبيض، خلال منافسات الدور الأول على النحو التالي:

مباريات الزمالك خلال موسم 2023/2024

الجولة الأولى: بيراميدز& الزمالك.

الجولة الثانية: الزمالك & المقاولون العرب.

الجولة الثالثة: البنك الأهلي & الزمالك.

الجولة الرابعة: الزمالك & سموحة.

الجولة الخامسة: إنبي & الزمالك.

الجولة السادسة: الزمالك & زد.

الجولة السابعة: فيوتشر & الزمالك.

الجولة الثامنة: الزمالك & الاتحاد السكندري.

الجولة التاسعة: المصري & الزمالك.

الجولة العاشرة: الزمالك & الأهلي.

الجولة الحادية عشر: سيراميكا كليوباترا & الزمالك.

الجولة الثانية عشر: الزمالك & فاركو.

الجولة الثالثة عشر: الإسماعيلي & الزمالك.

الجولة الرابعة عشر: الزمالك & الداخلية.

الجولة الخامسة عشر: الجونة & الزمالك.

الجولة السادسة عشر: طلائع الجيش & الزمالك.

الجولة السابعة عشر: الزمالك & بلدية المحلة.

وتجدر الإشارة إلى أن قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد نسخة 2023/2024، قد أقيمت مساء اليوم الاثنين، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية.

ما شكل مسابقة الدوري المصري 2024؟

سيكون بنظام الدورين ولن تكون هناك تأجيلات لأي ناد بمشاركة 18 فريقًا، ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

قرعة الدوري 2024.. هل ستتم زيادة أعداد الجماهير؟

أعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف، ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع حيث كان العدد فى الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

وكان رابطة الأندية قد قدمت مقترحا لإقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد مع مع تقسيم الـ18 فريقا بالدوري الممتاز إلى مجموعتين مجموعة تضم الـ8 الحاصلين على المراكز الأولى على أن تتنافس هذه الأندية على بطولة الدوري والمجموعة الثانية من الأندية التي حصلت على المركز التاسع إلي الثامن عشر على تتنافس هذه الأندية على هبوط ثلاثة فرق منها مقترح إقامة الدوري من مجموعة واحدة لقى اعتراضا كبيرا من جميع الأندية.

وتوج النادي الأهلي، بالنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2022/2023.

الزمالك مسابقة الدوري الممتاز جدول مباريات الزمالك قرعة الدوري الممتاز بيراميدز مباريات الزمالك خلال موسم 2023 2024 جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد

الأكثر قراءة

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

على طريقة البريميرليج.. 8 جوائز مستحدثة فى الموسم الجديد للدورى

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

المصري المقتول في إيطاليا يصل إلى مثواه الأخير.. ووالدته: "ارتاح إزاي وابني حقه مجاش"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية