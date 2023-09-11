البداية بـ"بيراميدز" والقمة بالجولة العاشرة.. جدول مباريات الزمالك موسم 2023/2024

أسفرت قرعة النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز في ثوبها الجديد 2023/2024، عن صدم قوي لنادي الزمالك في مستهل مشواره، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، أمام نادي بيراميدز.

وجاء جدول مباريات الفارس الأبيض، خلال منافسات الدور الأول على النحو التالي:

مباريات الزمالك خلال موسم 2023/2024

الجولة الأولى: بيراميدز& الزمالك.

الجولة الثانية: الزمالك & المقاولون العرب.

الجولة الثالثة: البنك الأهلي & الزمالك.

الجولة الرابعة: الزمالك & سموحة.

الجولة الخامسة: إنبي & الزمالك.

الجولة السادسة: الزمالك & زد.

الجولة السابعة: فيوتشر & الزمالك.

الجولة الثامنة: الزمالك & الاتحاد السكندري.

الجولة التاسعة: المصري & الزمالك.

الجولة العاشرة: الزمالك & الأهلي.

الجولة الحادية عشر: سيراميكا كليوباترا & الزمالك.

الجولة الثانية عشر: الزمالك & فاركو.

الجولة الثالثة عشر: الإسماعيلي & الزمالك.

الجولة الرابعة عشر: الزمالك & الداخلية.

الجولة الخامسة عشر: الجونة & الزمالك.

الجولة السادسة عشر: طلائع الجيش & الزمالك.

الجولة السابعة عشر: الزمالك & بلدية المحلة.

وتجدر الإشارة إلى أن قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد نسخة 2023/2024، قد أقيمت مساء اليوم الاثنين، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية.

ما شكل مسابقة الدوري المصري 2024؟

سيكون بنظام الدورين ولن تكون هناك تأجيلات لأي ناد بمشاركة 18 فريقًا، ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

قرعة الدوري 2024.. هل ستتم زيادة أعداد الجماهير؟

أعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف، ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع حيث كان العدد فى الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

وكان رابطة الأندية قد قدمت مقترحا لإقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد مع مع تقسيم الـ18 فريقا بالدوري الممتاز إلى مجموعتين مجموعة تضم الـ8 الحاصلين على المراكز الأولى على أن تتنافس هذه الأندية على بطولة الدوري والمجموعة الثانية من الأندية التي حصلت على المركز التاسع إلي الثامن عشر على تتنافس هذه الأندية على هبوط ثلاثة فرق منها مقترح إقامة الدوري من مجموعة واحدة لقى اعتراضا كبيرا من جميع الأندية.

وتوج النادي الأهلي، بالنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2022/2023.