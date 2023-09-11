الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مباريات البنك الأهلي موسم 2023/2024

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أسفرت قرعة النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز في ثوبها الجديد 2023/2024، عن مواجهة فريق البنك الأهلي نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للبطولة.

جدول مباريات البنك الأهلي موسم 2023/2024

الجولة الأولى: طلائع الجيش والبنك الأهلي.

الجولة الثانية: البنك الأهلي وبيراميدز.

الجولة الثالثة: البنك الأهلي والزمالك.

الجولة الرابعة: إنبي والبنك الأهلي.

الجولة الخامسة: البنك الأهلي وفيوتشر.

الجولة السادسة: المصري والبنك الأهلي.

الجولة السابعة: البنك الأهلي وسيراميكا.

الجولة الثامنة: الإسماعيلي والبنك الأهلي.

الجولة التاسعة: البنك الأهلي والجونة.

الجولة العاشرة: بلدية المحلة والبنك الأهلي.

الجولة الحادية عشر: البنك الأهلي والمقاولون العرب.

الجولة الثانية عشر: سموحة والبنك الأهلي.

الجولة الثالثة عشر:  البنك الأهلي وزد.

الجولة الرابعة عشر: الاتحاد السكندري والبنك الأهلي.

الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلي وفاركو.

الجولة السادسة عشر: فاركو والبنك الأهلي.

الجولة السابعة عشر: البنك الأهلي والداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد نسخة 2023/2024، قد أقيمت مساء اليوم الاثنين، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية.

ما شكل مسابقة الدوري المصري 2024؟

سيكون بنظام الدورين ولن تكون هناك تأجيلات لأي ناد بمشاركة 18 فريقًا، ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

قرعة الدوري 2024.. هل ستتم زيادة أعداد الجماهير؟

أعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف، ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع حيث كان العدد فى الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

وكان رابطة الأندية قد قدمت مقترحا لإقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد مع مع تقسيم الـ18 فريقا بالدوري الممتاز إلى مجموعتين مجموعة تضم الـ8 الحاصلين على المراكز الأولى على أن تتنافس هذه الأندية على بطولة الدوري والمجموعة الثانية من الأندية التي حصلت على المركز التاسع إلي الثامن عشر على تتنافس هذه الأندية على هبوط ثلاثة فرق منها مقترح إقامة الدوري من مجموعة واحدة لقى اعتراضا كبيرا من جميع الأندية.

وتوج النادي الأهلي، بالنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2022/2023.

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