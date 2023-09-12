نتيجة قرعة الدورى المصرى 2023-2024 والمواجهات الأولى فى الموسم الجديد

أعلنت نتيجة قرعة الدوري المصري 2023 منذ قليل، حيث تم تحديد التفاصيل حول انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2023-2024 والذي ينتظره الملايين من محبي وعشاق كرة القدم في مصر لمتابعة فرقهم المفضلة، لذا يبحث الكثير من الجمهور عن نتيجة قرعة الدوري المصري 2023 ومباريات الجولة الأولى.

نتيجة قرعة الدوري المصري 2023

مباريات الجولة الأولى

المقاولون العرب X بلدية المحلة

إنبي والداخلية

البنك الأهلي X طلائع الجيش

الزمالك X بيراميدز

فيوتشر X فاركو

الأهلي X المصري

الإتحاد X سيراميكا كليوباترا

الإسماعيلي X زد

سموحة X الجونة

مباريات الجولة الثانية

الزمالك X المقاولون العرب

بلدية المحلة X سموحة

الجونة X زد

الإسماعيلي X الاتحاد السكندري

الأهلي X سيراميكا كليوباترا

المصري X فاركو

فيوتشر X الداخلية

إنبي X طلائع الجيش

بيراميدز X البنك الأهلي

مباريات الجولة الثالثة

زد X بلدية المحلة.

سموحة X المقاولون العرب

بيراميدز X إنبي

فيوتشر X طلائع الجيش

الداخلية X المصري

فاركو X سيراميكا كليوباترا

الأهلي X الإسماعيلي

الاتحاد السكندري X الجونة

الزمالك X البنك الأهلي

مباريات الجولة الرابعة

الزمالك X سموحة

المقاولون العرب X زد

الاتحاد السكندري X بلدية المحلة

الأهلي X الجونة

الإسماعيلي X فاركو

سيراميكا كليوباترا X الداخلية

المصري X طلائع الجيش

فيوتشر X بيراميدز

إنبي X البنك الأهلي.

مباريات الجولة الخامسة

الأهلي X بلدية المحلة.

الاتحاد السكندري X المقاولون العرب

سموحة X زد

البنك الأهلي X فيوتشر

بيراميدز X المصري

سيراميكا كليوباترا X طلائع الجيش.

الإسماعيلي X الداخلية

الجونة X فاركو

الزمالك X إنبي

مباريات الجولة السادسة

الزمالك X زد

سموحة X الاتحاد السكندري

المقاولون العرب X الاهلي

بلديه المحلة X فاركو

الجونة X الداخليه

الاسماعيلي X طلائع الجيش

سيراميكا كليوباترا X بيراميدز

المصري والبنك X الأهلي

فيوتشر X إنبي

مباريات الجولة السابعة

الداخلية X بلدية المحلة

فاركو X المقاولون العرب

الاهلى X سموحة

الاتحاد السكندري X وزد

انبي X المصري

البنك الأهلي X سيراميكا كليوباترا

بيراميدز X الإسماعيلي

طلائع الجيش X الجونة

فيوتشر X الزمالك

مباريات الجولة الثامنة

الزمالك X الاتحاد السكندري

زد X الأهلي

سموحة X فاركو

المقاولون العرب X الداخلية

بلدية المحلة X طلائع الجيش

الجونة X بيراميدز

الإسماعيلي X البنك الأهلي

سيراميكا كليوباترا X إنبي

المصري X فيوتشر