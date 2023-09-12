لاعبو الأهلى يستقبلون موديست فى ظهوره الأول بمران الفريق (صور)

يختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته الأخيرة اليوم الثلاثاء علي ملعب التتش، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الإفريقي في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف.

ويخوض المارد الأحمر مرانا خفيفا قبل أن تتوجه بعثة الفريق إلى المطار استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض بطل الجزائر.

وشهد المران الظهور الأول للفرنسي أنتوني موديست الوافد الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي الجديد قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الإفريقي على ملعب مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف.

واستقبل لاعبو الأهلي الوافد الجديد في ممر شرفي وتمت مداعبته على طريقة نجوم العالم في تقديم الصفقات الجديدة في أول مران للفريق.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد أعلنوا عن التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية.

الأهلي يغادر إلى السعودية في السادسة مساءً

في المقابل تحدد موعد لإقلاع طائرة النادي الأهلي في السادسة مساء اليوم إلي السعودية وتحديدا مدينة الطائف لخوض مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة القادم أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وبات من المنتظر أن يبدأ توافد لاعبي الأهلي علي مطار القاهرة في الرابعة عصرا قبل رحلة الطيران التي ستكون علي متن طائرة خاصة.

ويغيب ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن السفر مع بعثة الفريق إلي السعودية اليوم لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي المقرر لها يوم الجمعة المقبل بسبب الإصابة التي أبعدته عن تدريبات الفريق.

وزادت قائمة الغيابات لتشمل كلا من حمزة علاء محمود متولي عمرو السولية بجانب ياسر إبراهيم كما يغيب أيضًا الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد اللذان يواصلان برنامجهما التأهيلي.

ويؤدي الفريق تدريباته اليوم وهو المران الأخير قبل السفر إلي المملكة العربية السعودية قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.