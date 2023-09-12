الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. الأهلى يعلن تعاقده مع الفرنسى أنتونى موديست

أنتوني موديست
أنتوني موديست

أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، رسميًا تعاقده مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، في صفقة انتقال حر، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وحسبما ذكر الأهلي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن موديست وقع عقدًا مع النادي يمتد لعام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

وأضاف البيان، أن أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، قام بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية.

وكان الأهلي قد توصل لاتفاق نهائي مع موديست بشأن كافة بنود التعاقد، قبل أن يجرى اللاعب الفحص الطبي مساء الأحد، والذي اجتازه بنجاح.

ويتم التمديد للاعب الفرنسي لموس إضافي بشرط مشاركته في 75% من المباريات في الموسم الأول.

وسيحصل اللاعب في موسمه الأول مع الأهلي على مليون ونصف المليون دولار.

وانضم موديست للأهلي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني، بنهاية الموسم الماضي.

الاهلى النادي الأهلي أنتوني موديست أمير توفيق بروسيا دورتموند

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