الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد بداية الدوري المصري الموسم الجديد 2023-2024

الدوري المصري الموسم
الدوري المصري الموسم الجديد

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر عن موعد بداية الدوري المصري الموسم الجديد 2023-2024، حيث حسم النادي الأهلي النسخة الماضية لصالحه، وتعتبر نسخة الدوري المصري 2023-2024 هي النسخة رقم 65 في تاريخ الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويعد المارد الأحمر هو النادي الأكثر تتويجًا بهذه البطولة المحلية التي تصنف ضمن أقوى الدوريات على الصعيد العربي والإفريقي.

وفي وقت سابق، كشف رئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب، عن موعد بداية الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023- 2024 وبرر سبب تأخر انتهاء الدوري المصري للموسم الماضي بسبب التزامات النادي الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

وكشف المسؤول المصري أن الموسم المقبل لن يشهد أي تغيير على مستوى بداية ونهاية الدوري المصري الممتاز.

حيث من المقرر أن تجرى جميع مبارياته في وقتها مع تمكين الفرق المشاركة فيه من المشاركة في المسابقات المحلية والخارجية دون أن يؤثر ذلك على جدول مباريات الدوري.

موعد بداية الدوري المصري الموسم الجديد 2023-2024

ولم يتم حتى الآن تحديد تاريخ بداية الدوري بشكل دقيق، لكنه من المتوقع أن تبدأ البطولة بشكل رسمي في شهر سبتمبر.

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كما قررت رابطة الأندية المصرية تغيير اسم الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث تم تغيير اسم الدوري

المصري لكرة القدم بداية من الموسم المقبل ليصبح "دوري النيل"وذلك بسبب استحواذ شركة النيل على حقوق رعاية

الدوري المصري الممتاز، وبالتالي فقد تم تغيير اسم الدوري ليتوافق مع الشركة الراعية له، أسوة بمجموعة من الدوريات العربية والعالمية التي تغّير اسمها ليحمل اسم الشركة الراعية.

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