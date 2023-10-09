ننشر جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024

ترتيب الدوري الإسباني 2024 هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين، بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة، وقبل فترة التوقف الدولي الخاص بشهر أكتوبر 2023.

ترتيب الدوري الاسباني 2023

وعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما انتصر على نظيره أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل، في الجولة التاسعة للمسابقة، في مباراة عرفت تألق الثنائي، الإنجليزي جود بيلينجهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وعاد جيرونا لسكة الانتصارات، بفوزه على قادش بهدف دون مقابل، ليتدارك هزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه ريال مدريد.

أما برشلونة، فتعثر بالتعادل مع مضيفه غرناطة بهدفين لمثلهما، ليتراجع للمركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة.

جدول ترتيب الدوري الاسباني 2024

ونستعرض تباعًا جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024.

الترتيب فريق لعب النقاط 1 ريال مدريد 9 24 2 جيرونا 9 22 3 برشلونة 9 21 4 أتلتيكو مدريد 8 19 5 أتلتيك بلباو 9 17 6 ريال سوسيداد 9 15 7 ريال بيتيس 9 13 8 رايو فاييكانو 9 13 9 فالنسيا 9 11 10 لاس بالماس 9 11 11 خيتافي 9 10 12 أوساسونا 9 10 13 قادش 9 9 14 إشبيلية 8 8 15 ريال مايوركا 9 8 16 فياريال 9 8 17 ألافيس 9 8 18 سيلتا فيجو 9 6 19 غرناطة 9 6 20 ألميريا 9 3

وأعلن نادي إشبيلية، إقالة خوسيه لويس مينديليبار من تدريب الفريق، بعد تعادله مع رايو فاييكانو بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

يُذكر أن أتلتيكو مدريد وإشبيلية لعبا مباراة أقل من بقية فرق ترتيب الدوري الإسباني خلال هذا الموسم، حيث أُجلت مباراتهما معًا في وقت سابق، بسبب سوء الأحوال الجوية.