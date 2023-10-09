"كوندي" يغيب عن برشلونة في مواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، موقف المدافع الفرنسي جوليس كوندي من المشاركة مع فريقه برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2023-2024.

وتعرض “كوندي” للإصابة في مباراة برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني، أمس الأحد، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

وأكد برشلونة في بيان رسمي، أن “كوندي” أُصيب بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن كوندي سيغيب عن الكلاسيكو يوم 28 أكتوبر، حيث أن إصابته ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع على الأقل.

وأوضح التقرير أنه من المستحيل أن يتعافى كوندي في الوقت المناسب للمباراة ضد ريال مدريد.

وأعلن منتخب فرنسا استبعاد كوندي من قائمة “الديوك”، لفترة التوقف الدولي الخاص بشهر أكتوبر.

وأصدر منتخب فرنسا بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن المدرب ديدييه ديشامب، قرر استبعاد جول كوندي من قائمة الفريق، تجنبًا لتفاقم إصابته.

وبناءً عليه، قرر ديشامب استدعاء اختيار أكسيل ديساسي، مدافع تشيلسي، إلى قائمة منتخب فرنسا ليحل محل زميله جول كوندي.

وبذلك، أصبح برشلونة مهددًا بفقدان عدد من اللاعبين في الكلاسيكو، أمام ريال مدريد، أبرزهم كوندي، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الهولندي فرينكي دي يونج، والإسباني بيدري جونزاليس.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، خلف كل من ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 24 و22 نقطة على التوالي.