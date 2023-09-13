3 منتخبات فقط يتصدرون مجموعاتها في تصفيات أمم أوروبا بالعلامة الكاملة

لعبت في فترة التوقف الدولي التي انتهت أمس، الجولتين الخامسة والسادسة في دور المجموعات من تصفيات بطولة أمم أوروبا المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا في عام 2024.

في الوقت الذي شهدت فيه هاتين الجولتين إصرار 3 منتخبات فقط في المجموعات العشر على عدم التراجع عن مواصلة السير في سكة الانتصارات لتتصدر مجموعاتها بالعلامة الكاملة، فإن 6 منتخبات أخرى تواصل العجز ليس عن تحقيق انتصار واحد لكن عن حصد نقطة واحدة.

المنتخبات الثلاثة التي استطاعت أن تعتلي صدارة مجموعتها بالعلامة الكاملة هي: إسكتلندا في المجموعة الأولى، وفرنسا في المجموعة الثانية، والبرتغال في المجموعة العاشرة.

إسكتلندا

ما تحققه من نتائج في هذه التصفيات يمثل مفاجأة كبيرة لأنها تتصدر مجموعتها متفوقة على منتخب إسبانيا أحد القوى العظمى في أوروبا، فهي تمكنت من جمع 15 نقطة في 5 جولات إذ فازت على منتخبات قبرص في جولتين، وإسبانيا، والنرويج، وجورجيا في جولة واحدة.

سجلت 12 هدفا، وهدافها هو سكوت مكتوميناي بـ6 أهداف في حين لم تستقبل شباكها سوى هدف.

فرنسا

استطاعت أيضًا أن تحصد 15 نقطة من 5 انتصارات منها انتصارين على منتخب إيرلندا، وانتصار واحد على منتخبات هولندا، وجبل طارق، واليونان.

أحرزت 11 هدفا، والهداف هو كيليان مبابي برصيد 4 أهداف بينما لم تتلق شباكها أي هدف، وهي بذلك الأقوى على مستوى الدفاع في التصفيات.

البرتغال

نجحت في جمع 18 نقطة في 6 جولات إذ فازت على منتخب لوكسمبرج في جولتين، وعلى كل من منتخب ليشتنشتاين، ومنتخب البوسنة والهرسك، ومنتخب آيسلندا في جولة واحدة.

سجلت 24 هدفا بمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة، وهي بهذا المعدل المرتفع جدا الأقوى على مستوى الهجوم في التصفيات، والهداف هو كريستيانو رونالدو بـ5 أهداف أما شباكها فلم تهتز مثل فرنسا.

إنجلترا

كان منتخب إنجلترا يمتلك نفس الفرصة أن يتصدر مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة لكنه أهدرها بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي مع منتخب أوكرانيا بنتيجة هدف لمثله في الجولة الخامسة لكنه لا زال يحتل مقدمة المجموعة بـ13 نقطة حصدها من 4 انتصارات على منتخبات إيطاليا، وأوكرانيا، ومالطة، ومقدونيا الشمالية، وتعادل وحيد مع أوكرانيا.

أحرز 16 هدافا، وهدافه هو هاري كين برصيد 5 أهداف، ولم يدخل مرماه سوى هدفين.

منتخبات بلا نقطة

على الجانب الآخر الستة منتخبات التي عجزت عن جمع نقطة واحدة هي قبرص في المجموعة الأولى، وجبل طارق في المجموعة الثانية، ومالطة في المجموعة الثالثة، ولاتفيا في المجموعة الرابعة، وسان مارينو في المجموعة الثامنة، وليشتنشتاين في المجموعة العاشرة.

يوجد من المنتخبات الستة هذه منتخبان فقط لم ينجحا في تسجيل أي هدف، وهما جبل طارق، وسان مارينو.

سان مارينو أيضا هو الأضعف على مستوى الدفاع في التصفيات باستقباله 21 هدفا في 6 مباريات.

بالرغم من أن ما زال متبقيا 3 جولات لمنتخبات، و4 جولات لمنتخبات أخرى إلا أن هناك منتخبات ضمنت تأهلها إلى بطولة أمم أوروبا بشكل كبير، وهي إسكتلندا، وفرنسا، وإنجلترا، وبلجيكا، والنمسا، والبرتغال.