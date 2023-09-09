السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصفيات أمم أوروبا: البرتغال تهزم سلوفاكيا بصعوبة وتنفرد بالصدارة

برونو فيرنانديز سجل
برونو فيرنانديز سجل هدف فوز البرتغال

انفرد منتخب البرتغال بصدارة المجموعة العاشرة بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 التي ستقام في ألمانيا خلال الصيف المقبل.

وحقق منتخب البرتغال الفوز على نظيره السلوفاكي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

وسجل برونو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد لصالح الفريق البرتغالي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وارتفع رصيد منتخب البرتغال عند 15 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.

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البوسنة والهرسك تهزم ليخنشتاين بهدفين

في المجموعة ذاتها، انتصر منتخب البوسنة والهرسك على ضيفه ليحنشتاين بهدفين مقابل هدف.

تقدم إدين دزيكو لصالح البوسنة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يسجل سيمون ليشنجر لاعب ليخنشتاين الهدف الثاني لصالح البوسنة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18.

الهدف الوحيد لصالح ليخنشتاين سجله ساندرو فولفينجر في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد منتخب البوسنة عند 6 نقاط في المركز الرابع، بينما قبع فريق ليخنشتاين في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.


لوكسمبورج تهزم أيسلندا بثلاثية

في الجولة ذاتها، فاز منتخب لوكسمبورج بثلاثة أهداف لهدف .

تقدم ماكسيم شانوت لصالح لوكسمبورج في الدقيقة 9 من ركلة جزاء قبل أن يضيف إيفاندو بورخيس الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وقلص أرنار هارالدسون النتيجة لصالح أيسلندا في الدقيقة 88.

والوقت المحتسب بدل من الضائع، أحرز دانيل سيناني هدف لوكسمبورج الثالث.

وارتفع رصيد منتخب لوكسمبورج عند 10 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد أيسلندا عند 3 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب.
 

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