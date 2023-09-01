غياب بيبى وتواجد رونالدو.. قائمة منتخب البرتغال لمواجهتى سلوفاكيا ولوكسمبورج

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب "البرتغال"، عن قائمة الفريق، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة 2023.

وشهدت قائمة منتخب البرتغال، تواجد 25 لاعبًا بالقائمة، يأتي على رأسهم "الدون" وقائد الفريق ومهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

موعد مباراتي البرتغال أمام سلوفاكيا ولوكسمبورج بتصفيات "يورو 2024"

ويحل منتخب البرتغال ضيفًا ثقيلًا على نظيره سلوفاكيا يوم 8 سبتمبر المقبل، على أن يستضيف لوكسمبورج يوم 11 من الشهر ذاته في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات "يورو 2024".

وشهدت قائمة "برازيل أوروبا" تواجد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي على رأس القائمة، إضافة لزميله أوتافيو، وروبين نيفيز لاعب الهلال، فيما غاب المخضرم بيبي مدافع بورتو.

وجاءت قائمة منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا وخوسيه سا وروي باتريشيو.

خط الدفاع: ديوجو دالوت ونيلسون سيميدو، وجواو كانسيلو ودانيلو بيريرا، وروبين دياز وأنطونيو سيلفا، وجونزالو إيناسيو وتوتي جوميز.

خط الوسط: جواو بالينيا وروبين نيفيز، وبرونو فيرنانديز وأوتافيو مونتيرو، وفيتنيا وبرناردو سيلفا، ورافاييل لياو وبيدرو نيتو، وديوجو جوتا.

خط الهجوم: ريكاردو هورتا وجواو فيليكس، وكريستيانو رونالدو وجونكالو راموس.

ويتصدر منتخب البرتغال قمة مجموعته بتصفيات كأس الأمم الأوروبية، برصيد 12 نقطة، جمعها من الانتصار في الجولات الأربع الماضية، حيث أصبح الفريق قريبًا للغاية من بلوغ نهائيات "يورو 2024".

ويتواجد في مجموعة البرتغال، كل من سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ولوكسمبورج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأيسلندا والبوسنة والهرسك في المركز الرابع، برصيد 3 نقاط لكل منها، وأخيرًا ليشتنشتاين بلا رصيد من النقاط، حيث يتذيل قاع المجموعة.