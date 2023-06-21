رونالدو يقود البرتغال لانتصار صعب على أيسلندا فى تصفيات يورو 2024

حقق منتخب البرتغال انتصارًا صعبًا على مضيفه الأيسلندي بهدف دون مقابل، الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

هدف المباراة الوحيد، تكفل بتسجيله الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، في الدقيقة 89، من متابعة لرأسية زميله جونسالو إيناسيو، ليُهدي منتخب بلاده نقاط الانتصار الثلاث.

انتصار منتخب البرتغال رفع رصيدهم لـ 12 نقطة من 4 انتصارات، ليتصدروا المجموعة العاشرة، فيما تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند 3 نقاط في المركز الخامس.

وقاد البرتغال، كريستيانو رونالدو، في لقائه الدولي رقم 200، مُحققًا رقمًا قياسيًا كأول لاعب في التاريخ يحقق ذلك الرقم من المشاركات مع منتخب بلاده.

وتجدر الإشارة إلى أن لاعب خط الوسط جواو موتينيو يحتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع المنتخب البرتغالي برصيد 146 مباراة ويليه المدافع بيبي في المركز الثالث برصيد 133 مباراة.

منتخب النرويج يهزم قبرص

وفاز المنتخب النرويجي على ضيفه منتخب قبرص، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وسجل أهداف المنتخب النرويجي أولا سولباكين في الدقيقة 12 وإيرلينح هالاند (هدفين) في الدقيقتين 57 ، من ركلة جزاء، و60، فيما سجل هدف المنتخب القبرصي جريجوريس كاستانوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، وظل منتخب قبرص بلا نقاط في قاع الترتيب.

بولندا تخسر من مولدوفا

فاز منتخب مولدوفا على ضيفه منتخب بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وسجل أهداف منتخب مولدوفا إيون نيكوليسكو (هدفين) في الدقيقتين 48 و79 وفلاديسلاف بابوهلو في الدقيقة 85، فيما سجل هدفي المنتخب البولندي أركاديوز ميليك وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 12 و34 .

ورفع منتخب مولدوفا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب بولندا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

وضمن نفس المجموعة، فاز منتخب ألبانيا على مضيفه جزر فارو بثلاثة أهداف لهدف.

وسجل أهداف ألبانيا نديم بايرامي وكريستيان أصلاني في الدقيقتين 19 و51 وإيرنسيت موتشي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف جزر فارو أودمار فايرو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع منتخب ألبانيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد جزر فارو عند نقطة في المركز الخامس.