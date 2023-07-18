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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو يتحدث عن تأثير انضمامه للدوري السعودي ومستقبله مع منتخب البرتغال

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر، عن قراره بالانضمام للدوري السعودي، معتبرًا أنه كان عامل جذب للعديد من النجوم.

ويلعب كريستيانو رونالدو ضمن صفوف النصر السعودي منذ شهر يناير الماضي بعدما انضم للفريق في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو في تصريحات لصحيفة ريكورد البرتغالية: "قراري بالانضمام للدوري السعودي كان عاملًا مهمًا في جذب العديد من اللاعبين في الطراز العالمي، إنها حقيقة".

وأضاف: "عندما وصلت إلى يوفنتوس، الدوري الإيطالي كان ميتًا وعادت له الحياة بقدومي، أينما يذهب كريستيانو رونالدو فإنه يجذب اهتمامًا كبيرًا".

وأكمل: "في عام واحد، سيصل المزيد والمزيد من لاعبي المستوى الأول للسعودية، في عام واحد فقط الدوري السعودي سيتجاوز الدوريين التركي والهولندي".

وتابع: "اللاعبين الذين وصلوا إلى السعودية ليسوا كما وصفهم رئيس الاتحاد الأوروبي، جوتا وروبن نيفيز لاعبين صغيرين".

وعن مستقبله مع منتخب البرتغال، قال: "دائمًا لدي شيء أريد إثباته، عندما لا يكون لدينا شيء نثبته فإنها علامة موتنا على قيد الحياة، كل عام دائمًا يكون لدي شيء أثبته، إثبات أنني مثال لطول العمر".

واستطرد: "في سن الـ38 ونصف أظن أنني أفعل أشياء مثيرة للاهتمام، ما هي؟ تسجيل الأهداف وصناعتها والتحضير بشكل جيد للانضمام للمنتخب؛ والوصول لمرحلة جيدة من التصفيات وخوض مسيرة جيدة في بطولة أوروبا واستكمال ما فعلته في سن الـ21، سأواصل الاستمتاع بنفس الطريق، ما زلت أشعر أنني مفيد وجيد، الاستمرارية في الاستمتاع بكرة القدم هو أكثر ما يعجبني".

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر للدوري السعودي دوري روشن

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