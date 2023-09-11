الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصفيات يورو 2024.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-9-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بداية الساعات المبكرة حرص عشاق ومحبين كرة القدم معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-9-2023 والقنوات الناقلة لمتابعة كافة المباريات على شاشات التليفزيون بشكل مباشر.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-9-2023

وتستعرض "الدستور" جدول مباريات اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، وخاصة بينما سيتعلق بمباريات المنتخبات في فترة التوقف الدولي.

ومنذ يوم الأحد الماضي، توقفت مسابقات الدوري بمعظم دول العالم وذلك بسبب فترة التوقف الدولي وتكون المقررة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتستمر اليوم الإثنين 11 سبتمبر منافسات تصفيات النسخة القادمة من كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، حيث ستقام بعض المباريات الهامة.

ويخوض منتخب البرتغال في مباراة مهمة ضد ضيفته لوكسمبورغ، من ضمن منافسات الجولة السادسة في تصفيات يورو 2024.

ويدخل منتخب البرتغال في هذه المباراة بدون قائده التاريخي "كريستيانو رونالدو" الغائب عن اللقاء بداعي الإيقاف من أجل تراكم البطاقات.

منتخب كرواتيا سيدخل أيضا في مواجهة مهمة ضد مضيفته فريق أرمينيا، فيما سوف تلعب ويلز على أرض لاتفيا.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2024

أرمينيا × كرواتيا (في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 2

البرتغال x لوكسمبورغ (في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 1

لاتفيا × ويلز (في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 2.

مباراة أيسلندا والبوسنة والهرسك، ستقام في تمام الساعة 9:45 مساءً وتكون بتوقيت القاهرة.

مباراة سلوفاكيا وليشتنشتاين، ستقام في تمام الساعة 9:45 مساءً وتكون بتوقيت القاهرة.

"كاف" يعلن حكام مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة

اقرأ أيضا:


"كاف" يعلن حكام مباراة الأهلي وسانت جورج في دوري أبطال أفريقيا

منتخب الكرة الشاطئية يخسر من البرتغال فى دورة ألعاب البحر المتوسط

وشهدت تصفيات كأس الأمم الأوروبية اليورو، الأحد، فوز منتخب هولندا أمام نظيره منتخب إيرلندا.

وشهدت مباريات، أمس الأحد، خسارة منتخب بولندا الذي يلعب ضمن صفوفه نجم برشلونة روبورت ليفاندوفسكي، أمام نظيره ألبانيا في اللقاء الذي أقيم على أرضية ستاد اير البانيا.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة مباريات اليوم مباريات

مواد متعلقة

موقف ميسى من المشاركة فى مباراة الأرجنتين وبوليفيا بتصفيات أمريكا الجنوبية

فى أعقاب الزلزال.. تأجيل مباراة المغرب وليبيريا فى تصفيات أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل ..سبب زلزال المغرب.. عالم الجيولوجيا العراقى يفجر مفاجأة ويحذر من شهر أكتوبر

عاجل ..انفصال سيناء وانقسام أفريقيا.. البحوث الفلكية تتحدث عن ظاهرة جيولوجية محتملة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

عاجل .. أستاذ استشعار عن بعد يرد على توقع العالم الهولندى بوقوع زلزال فى مصر

"11 سبتمبر نظريات المؤامرة".. كتاب بريطانى يكشف تضليل أمريكا للعالم

أول تعليق من والد اللاعب عمر شتا: خايف يعمل فى نفسه حاجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل