تصفيات يورو 2024.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-9-2023 والقنوات الناقلة

مع بداية الساعات المبكرة حرص عشاق ومحبين كرة القدم معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-9-2023 والقنوات الناقلة لمتابعة كافة المباريات على شاشات التليفزيون بشكل مباشر.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-9-2023

وتستعرض "الدستور" جدول مباريات اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، وخاصة بينما سيتعلق بمباريات المنتخبات في فترة التوقف الدولي.

ومنذ يوم الأحد الماضي، توقفت مسابقات الدوري بمعظم دول العالم وذلك بسبب فترة التوقف الدولي وتكون المقررة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتستمر اليوم الإثنين 11 سبتمبر منافسات تصفيات النسخة القادمة من كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، حيث ستقام بعض المباريات الهامة.

ويخوض منتخب البرتغال في مباراة مهمة ضد ضيفته لوكسمبورغ، من ضمن منافسات الجولة السادسة في تصفيات يورو 2024.

ويدخل منتخب البرتغال في هذه المباراة بدون قائده التاريخي "كريستيانو رونالدو" الغائب عن اللقاء بداعي الإيقاف من أجل تراكم البطاقات.

منتخب كرواتيا سيدخل أيضا في مواجهة مهمة ضد مضيفته فريق أرمينيا، فيما سوف تلعب ويلز على أرض لاتفيا.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2024

أرمينيا × كرواتيا (في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 2

البرتغال x لوكسمبورغ (في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 1

لاتفيا × ويلز (في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 2.

مباراة أيسلندا والبوسنة والهرسك، ستقام في تمام الساعة 9:45 مساءً وتكون بتوقيت القاهرة.

مباراة سلوفاكيا وليشتنشتاين، ستقام في تمام الساعة 9:45 مساءً وتكون بتوقيت القاهرة.

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