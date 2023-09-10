مباراة منتخب مصر القادمة ضد تونس هي مباراة ودية مهمة لكلا المنتخبين، حيث يسعى كل منهما إلى الاستعداد بشكل جيد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستقام في كوت ديفوار في يناير المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة

من المقرر أن يأتي موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد تونس في مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل، 12 سبتمبر، على استاد 30 يونيو في القاهرة، وستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

معلق مباراة منتخب مصر ضد تونس

وسيتم نقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق مدحت شلبي.

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب مصر وتونس القادمة

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس

تردد قناة أون تايم سبورتس 1:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11681

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

آخر أخبار مباراة منتخب مصر وتونس الودية

المدرب روي فيتوريا يختار القائمة النهائية للمنتخب المصري، والتي تضم 25 لاعبًا، منهم 20 لاعبًا محليًا و5 لاعبين محترفين.

المنتخب المصري يواصل تدريباته في القاهرة استعدادًا للمباراة، حيث يركز المدرب فيتوريا على تنفيذ بعض الخطط التكتيكية الجديدة.

المنتخب التونسي يسافر إلى القاهرة اليوم الأحد، استعدادًا للمباراة، حيث سيقيم المعسكر في أحد فنادق القاهرة.

الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن عن بيع تذاكر مباراة مصر وتونس عبر الإنترنت، حيث تم طرح التذاكر للبيع يوم الأحد، 10 سبتمبر.

ومن المتوقع أن يعلن المدرب فيتوريا عن تشكيلة المنتخب المصري للمباراة في وقت قريب.

منتخب مصر هو حامل لقب كأس الأمم الأفريقية، لكنه ودع البطولة الماضية من دور المجموعات. ومنذ ذلك الحين، قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين روي فيتوريا مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب، وحقق المنتخب تحت قيادته الفوز في جميع المباريات الودية التي خاضها حتى الآن.

منتخب تونس هو أحد أقوى المنتخبات الأفريقية، وسبق له الفوز بكأس الأمم الأفريقية أربع مرات. وتحت قيادة المدرب جلال القادري، نجح المنتخب التونسي في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، حيث خرج من دور المجموعات.

من المتوقع أن تكون مباراة مصر وتونس القادمة مباراة قوية ومثيرة، حيث يمتلك كلا المنتخبين لاعبين مميزين على مستوى جميع الخطوط. وستكون المباراة فرصة لكلا المنتخبين لإظهار جاهزيتهما لبطولة كأس الأمم الأفريقية.